Самые смешные мемы недели: выдворение дипломатов России и розыгрыши 1 апреля
Последняя неделя марта была богатой на события, которые не остались без внимания пользователей социальных сетей. Больше всего юзеров повеселило выдворение российских дипломатов из стран Европы и США, оригинальные розыгрыши в День смеха, 1 апреля, и ремонт киевских дорог от мэра столицы Виталия Кличко.
Выдворение российских дипломатов
Пользователи соцсетей следят за информацией о высылке дипломатов РФ из Европы, США, Канады.
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Как известно, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. В общем, 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении 153 российских "шпионов", которые вернутся в РФ.
Поэтому интернет-юзеры начали активно фантазировать, как россияне возвращаются на Родину.
Мемы о выдворении дипломатов РФ
Юзеры пошутили, как российские дипломаты возвращались в РФ
Мемы о выдворении дипломатов России
Розыгрыши ко Дню смеха
1 апреля или День дурака – это День смеха. Как известно, праздник неофициальный, в календаре ООН или любой страны мира его не встретишь. Несмотря на это, он празднуется с огромным энтузиазмом во всем мире. Украинские государственные учреждения, чиновники и пользователи соцсетей решили оригинально поздравить всех с этим праздником.
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Так, уже 2 апреля, по "данным" Укрзализныци", в Украине будет запущен инновационный транспорт Hyperloop, которым можно будет добраться из Киева во Львов за 25 минут.
"Билеты" на Hyperloop в Украине
Государственная пограничная служба Украины заявила о том, что вскоре, кроме служебных собак, у пограничников появятся служебные нильские крокодилы, которые будут помогать охранять государственную границу.
Крокодил-помощник пограничников
В День смеха, НАК "Нафтогаз Украины" разыграл российского газового монополиста "Газпром". Украинская компания "отказалась" от компенсации от "Газпрома" в 4,6 миллиарда долларов.
Кроме того, юзеры придумывали оригинальные мемы, посвященные Дню смеха, и делились ими в соцсетях.
Кличко и киевские дороги
Пришла весна и снег сошел с асфальтом. Киевские дороги изобилуют ямами. Поэтому, пользователи соцсетей поиронизировали над тем, как мэр Виталий Кличко будет латать дыры и ремонтировать столичные дороги.
Шутки о ямах на дорогах Киева
Юзеры о Кличко и асфальте