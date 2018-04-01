Самые смешные мемы недели: выдворение дипломатов России и розыгрыши 1 апреля

Последняя неделя марта была богатой на события, которые не остались без внимания пользователей социальных сетей. Больше всего юзеров повеселило выдворение российских дипломатов из стран Европы и США, оригинальные розыгрыши в День смеха, 1 апреля, и ремонт киевских дорог от мэра столицы Виталия Кличко.

Выдворение российских дипломатов

Пользователи соцсетей следят за информацией о высылке дипломатов РФ из Европы, США, Канады.

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Как известно, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. В общем, 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении 153 российских "шпионов", которые вернутся в РФ.

Поэтому интернет-юзеры начали активно фантазировать, как россияне возвращаются на Родину.



Мемы о выдворении дипломатов РФ



Юзеры пошутили, как российские дипломаты возвращались в РФ



Мемы о выдворении дипломатов России

Перші російські дипломати-шпигуни перетнули український кордон на Сумщині pic.twitter.com/IqjycNx79r — НеТаОдеса дуже роздратована та х@йова (@vll1ua) 29 березня 2018 р.

Цієї весни російські дипломати прилетіли додому раніше за шпаків, граків та жайворонків. — Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) 29 березня 2018 р.

Розстріляні російські дипломати з посольства РФ у Великобританії, 30 березня 2018 року.... pic.twitter.com/xfDvgoGvSH — Nina Nemo (@Nina122014) 1 квітня 2018 р.

«Вислані російські дипломати залишили Британію на літаку, який фігурує у кокаїновій справі»



Ну правильно, щоб двічі не літати.)) — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 20 березня 2018 р.

Якійсь кцп в твітері написав мол російські дипломати і самі раді повернутися на родіну... согласєн, такій радості як в їхніх очах позаздрили б любі похорони. pic.twitter.com/mPfnMGPyZY — тилака (@atma197031) 27 березня 2018 р.

Як птахи весною повертаються з зимівлі, так і російські дипломати полетять додому зі всього світу - Голос українською - Україна|ЄС|NATO pic.twitter.com/bnR3iMNc3p — Голос українською (@Uagoloscom) 26 березня 2018 р.

Розыгрыши ко Дню смеха

1 апреля или День дурака – это День смеха. Как известно, праздник неофициальный, в календаре ООН или любой страны мира его не встретишь. Несмотря на это, он празднуется с огромным энтузиазмом во всем мире. Украинские государственные учреждения, чиновники и пользователи соцсетей решили оригинально поздравить всех с этим праздником.

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Так, уже 2 апреля, по "данным" Укрзализныци", в Украине будет запущен инновационный транспорт Hyperloop, которым можно будет добраться из Киева во Львов за 25 минут.



"Билеты" на Hyperloop в Украине

Государственная пограничная служба Украины заявила о том, что вскоре, кроме служебных собак, у пограничников появятся служебные нильские крокодилы, которые будут помогать охранять государственную границу.



Крокодил-помощник пограничников

В День смеха, НАК "Нафтогаз Украины" разыграл российского газового монополиста "Газпром". Украинская компания "отказалась" от компенсации от "Газпрома" в 4,6 миллиарда долларов.

Кроме того, юзеры придумывали оригинальные мемы, посвященные Дню смеха, и делились ими в соцсетях.

1 квітня - День сміху (день клоунів і дурнів)!

З професійним святом вас, шановні міністри, більшість депутатів та інші чиновники!!! — Тарас Пісаржевський (@Pisarzhevskyi) 1 квітня 2018 р.

Жарти для дурнів від Петраліксеіча:

1. Продам бізнес...

2. Подолаю корупцію...

3. Проведу реформи...

4. Платитиму солдату 1000гр/день...

5. Проведу АТО за години...

6. Не розмовлятиму з террористами...

Можно ще продовжувати, але й цього досить... з 1 Квітня нас, українці! pic.twitter.com/5Yl7saLJ2s — Страшный БЕНДЕРовец (@Realuran) 1 квітня 2018 р.

Зі святом 1 КВІТНЯ !



В Украіні вивели методом селекціі курку - велетня.... pic.twitter.com/4457BUskxG — Олег (@olegperviy17) 1 квітня 2018 р.

Кличко и киевские дороги

Пришла весна и снег сошел с асфальтом. Киевские дороги изобилуют ямами. Поэтому, пользователи соцсетей поиронизировали над тем, как мэр Виталий Кличко будет латать дыры и ремонтировать столичные дороги.



Шутки о ямах на дорогах Киева