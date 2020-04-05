Самые смешные мемы недели: замкнутые круги карантина, "удаленка", Ермак - 2 – брат уже едет

Карантин вызвал создание нескольких замкнутых кругов – тем, кто смеялся нс фильма "День сурка", уже не смешно. Украинцы уже поняли, что каждый из нас президент, но, к сожалению, не каждый – брат Ермака. Смех порноиндустрии и слезы ИТ-сферы – коротко о работе в удаленном режиме. Эта неделя выдалась довольно веселой, а украинцам было над чем посмеяться.

Замкнутые круги карантина

Шла четвертая неделя карантина. Дни становились все более похожими на предыдущие, у людей заканчивались списки сериалов, которые надо посмотреть, и книг, которые стоит прочитать, гречка уже надоела, а туалетная бумага и далее занимала слишком много свободного места. Вопрос, для чего это все было панически скупать, до сих пор оставался актуальным.

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Говорят, у некоторых уже даже закончилось свободное место на стене, где они отмечали дни карантина, которые уже прошли. К слову, здесь возникла интересная аналогия с некогда весьма популярным американским фильмом.

Кстати, когда Биллу Мюррею это надоело, он переспал с незнакомкой и даже ограбил инкассаторов. От последнего, пожалуй, стоит таки воздержаться (говорят, деньги очень долго переносят вирусы).

Украинское правительство решило, что одного замкнутого круга недостаточно и создало еще одно. На этот раз для правоохранителей. Уважаемые полицейские, выпутывайтесь, как хотите.

Интересным исключением из карантинных правил является разрешение на выгул домашних животных. Хотите верьте, хотите нет, но мой пес наконец перестал меня каждое утро будить, чтобы пойти погулять.

Тут у некоторых возник интересный вопрос относительно такого исключения из правил. А действительно, почему?

И как тут не вспомнить слова из замечательной песни "я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку".



Не секрет, что такое положение дел уж больно сильно возмущает самих домашних животных

Поговаривают даже, что коронавирус мутировал. Если выйти на улицу гулять без собаки, человек рискует превратиться в растение.

Но на самом деле с тем коронавирусом не все так страшно, как сначала кажется. Говорят, в Украине есть еще такое место куда эпидемия не добралась.

Если ты – Денис Ермак, то брат уже едет

Сразу после прихода к власти Владимира Зеленского украинцы узнали, что каждый из них – президент. Впрочем понадобился целый год, чтобы узнать, что есть в этой стране человек, который круче президента или даже всех президентов вместе взятых – брат Ермака.

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И главное – в любой непонятной ситуации звони брату!

Здесь тоже вспоминается замечательная песенка Святослава Вакарчука (немного интерпретирована): "а за окном уже вторая весна".

Надеюсь, вы догадались, что "звони брату" было шуткой? Нет? Так вот, это была шутка. Ибо из этого может получиться настоящая лажа.

Если вам завтра просматривать онлайн-уроки за 8 класс и вы не понимаете сути шутки, что ж напомним:

К слову, очень круто обшутил влияние такой должности как брат Ермака на деятельность государства комик Сергей Притула. Здесь без лишних комментариев просто демонстрируем шедевр:

Работа на "удаленке"

Говорят, некоторые используют карантин как дополнительный отпуск. Впрочем, так повезло далеко не всем.

Кстати, поговаривают, что очень трудно ограничительные меры порноиндустрия переживает. Иногда ситуация доходит до критической.

Впрочем порнодеятели даже здесь могут выкрутиться. Они придумали несколько хитрых трюков, как выйти из этой ситуации.

К слову, так называемая "удаленка" зацепила всех. Говорят, в этом году даже пасху святить не будут. "Не, ну разве если имеете дома ксендза".

Ну тут, пожалуй, тоже обойдемся без комментариев, чтобы не испортить этот шедевр. Потому что, как это Паски не будет?

На этом будем завершать. Удачной и плодотворной вам очередной карантинной рабочей недели. И помните 5 апреля – это 25-й день карантина. Дальше считайте сами, потому что больше напоминать не будем!



Майте на увазі!