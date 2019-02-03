Самые смешные мемы недели: зеленый Вилкул, флешмоб с ледяными штанами и кот-разбойник на футболе

Уходящая неделя была богатой на курьезные ситуации и смешные моменты. Так, "оппоблоковца" и одновременно кандидата в президенты Александра Вилкула облили зеленкой, вид политика изрядно насмешил сеть. Несмотря на арктический холод и чрезвычайное положение в нескольких штатах, американцы не забыли о развлечениях и устроили странный флешмоб. Забавная выходка котика остановила матч чемпионата Англии.

Весна на лице у Вилкула

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Перед самой встречей "оппоблоковца" и кандидата в Президенты Украины Александра Вилкула с избирателями в Алчевске облили зеленкой. Сделали это местные активисты, которые выступали против его приезда в город. Так, зеленка попала на лицо Вилкула, а оттереть ее перед выступлением так и не удалось: политик выступал перед жителями города с зеленым лицом.

Зелене світло для Вілкула, або "обережно-пофарбовано"



Кандидат у президенти від опозиційного блоку Олександр Вілкул у Бердянську провів плідну зустріч з виборцями. Кандидату в президенти місцеві жителі дали зелене світло! pic.twitter.com/Ec7SudXVkM — Український форпост (@Sergiy_Petrenko) 2 февраля 2019 г.

Забавный вид оппоблоковца изрядно насмешил соцсети. Пользователи пишут, что Вилкул стал Зеленским, а также подшучивают о том, что скоро весна, поэтому политик и позеленел.

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https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201902/1106410_6091745.jpg?201902151459

Вілкул курця Vs Вілкул здорової людини pic.twitter.com/UZUTZ1VZMX — Сергій Стерненко (@sternenko) 1 февраля 2019 г.

https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201902/1106410_6091743.jpg?201902151459

Хіт парад «зелені чоловічки», продовжив Вілкул, бо не вдалося йому взяти під свій контроль Бердянськ. pic.twitter.com/A5lmAoTjMF — Сергій Лісковий (@Dmitriech) 1 февраля 2019 г.

вілкул прямо як гоблін... Хотя чому як?))) — Вільний Українець (@Ruslan333777) 1 февраля 2019 г.

Вжух ... і з Бердянська, Вілкул повертається членом партії ЗЕлених чоловічиків!) — Mykhailo Dumiak (@MykhailoDumiak) 1 февраля 2019 г.

Прочитавши нову соціологію, Вілкул вирішив стати Зеленським, але став зельонським pic.twitter.com/fIEq7t1859 — Зіновій Зрадченко (@zzradchenko) 1 февраля 2019 г.

Вілкул курця Vs Вілкул здорової людини pic.twitter.com/UZUTZ1VZMX — Сергій Стерненко (@sternenko) 1 февраля 2019 г.

аха ха ха! вілкул ШРЕК!! — Макс Невервинтер (@ATOOLL1) 1 февраля 2019 г.

Ледяные брюки: чудаковатый флешмоб американцев

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Северную часть США накрыл арктический холод, температура воздуха местами опустилась даже до -48 градусов. Однако мороз и чрезвычайное положение, которое ввели в связи с непогодой в нескольких штатах, не повлияли на бодрое настроение и затейливость американцев. Они начала чудаковатый и забавный флешмоб под названием "ледяные штаны".

Так, шутники выносят влажные штаны на улицу, которые на лютом морозе сразу же замерзают. Предлагаем вам посмотреть на смешные фото американского флешмоба.

Кот-хулиган на футбольном матче

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Матч чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном" пришлось прервать из-за черного кота-оборванца, который решил побегать по зеленой травке футбольного поля.

Арбитр матча был вынужден приостановить игру, пока животное не покинет поле. Поэтому в конце матча было добавлено аж семь минут.

Смотрите видео с пушистым затейником:

This is NOT a joke! A black cat halted play between Everton and Wolves for two minutes by charging from one end of the pitch to the other!



We all know a cat lover who will love this pic.twitter.com/r9uD3F3qQf — Soccer AM (@SoccerAM) 2 февраля 2019 г.

Із котика, який забрів на футбольне поле, вже посміялись у соцмережах.

Statue to be erected tomorrow pic.twitter.com/fjcJBYjEri — James Coyle Harrison (@coyleyharrison) 2 февраля 2019 г.