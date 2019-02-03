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      Самые смешные мемы недели: зеленый Вилкул, флешмоб с ледяными штанами и кот-разбойник на футболе

      29 Читати новину українською
      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / коллаж 24 канала

      Уходящая неделя была богатой на курьезные ситуации и смешные моменты. Так, "оппоблоковца" и одновременно кандидата в президенты Александра Вилкула облили зеленкой, вид политика изрядно насмешил сеть. Несмотря на арктический холод и чрезвычайное положение в нескольких штатах, американцы не забыли о развлечениях и устроили странный флешмоб. Забавная выходка котика остановила матч чемпионата Англии.

      Весна на лице у Вилкула

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      Перед самой встречей "оппоблоковца" и кандидата в Президенты Украины Александра Вилкула с избирателями в Алчевске облили зеленкой. Сделали это местные активисты, которые выступали против его приезда в город. Так, зеленка попала на лицо Вилкула, а оттереть ее перед выступлением так и не удалось: политик выступал перед жителями города с зеленым лицом.

      Забавный вид оппоблоковца изрядно насмешил соцсети. Пользователи пишут, что Вилкул стал Зеленским, а также подшучивают о том, что скоро весна, поэтому политик и позеленел.

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      https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201902/1106410_6091745.jpg?201902151459
      https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201902/1106410_6091743.jpg?201902151459

      меми Зеленський

      Ледяные брюки: чудаковатый флешмоб американцев

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      Северную часть США накрыл арктический холод, температура воздуха местами опустилась даже до -48 градусов. Однако мороз и чрезвычайное положение, которое ввели в связи с непогодой в нескольких штатах, не повлияли на бодрое настроение и затейливость американцев. Они начала чудаковатый и забавный флешмоб под названием "ледяные штаны".

      Так, шутники выносят влажные штаны на улицу, которые на лютом морозе сразу же замерзают. Предлагаем вам посмотреть на смешные фото американского флешмоба.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Аномальные морозы спровоцировали в США появление нового челенджа в социальных сетях под названием «ледяные штаны». Американцы замораживают свои джинсы и выкладывают фотографии в социальные сети. Участники флешмоба выставляют на улицу вымоченные штаны, замерзшие из-за отрицательной температуры, под хештегом #frozenpants. Астанинцы могут стать профессионалами - зима длинная, многодневные тренировки обеспечены

      Допис, поширений всякое разное, Вотсап (@formaggio_almaty)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Found a way to walk the dog and avoid the subzero cold #frozenpants

      Допис, поширений користувачем @ cswtwo

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      It's still cold out! #polarvortex #frozenpants #coldaf

      Допис, поширений Rosalie Rogstad (@rosierawh)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #stupidcold #polarvortex2019 ........I couldn't resist #frozenpantschallenge #frozenpants

      Допис, поширений OilyinMinnesota (@oilyinminnesota)

       

      Кот-хулиган на футбольном матче

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      Матч чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном" пришлось прервать из-за черного кота-оборванца, который решил побегать по зеленой травке футбольного поля.

      Арбитр матча был вынужден приостановить игру, пока животное не покинет поле. Поэтому в конце матча было добавлено аж семь минут.

      Смотрите видео с пушистым затейником:

      Із котика, який забрів на футбольне поле, вже посміялись у соцмережах.

       

      Теги: Новости США Мемы Курьезные новости Флешмоб Александр Вилкул
      Источник: 24 Канал
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