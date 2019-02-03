Самые смешные мемы недели: зеленый Вилкул, флешмоб с ледяными штанами и кот-разбойник на футболе
Уходящая неделя была богатой на курьезные ситуации и смешные моменты. Так, "оппоблоковца" и одновременно кандидата в президенты Александра Вилкула облили зеленкой, вид политика изрядно насмешил сеть. Несмотря на арктический холод и чрезвычайное положение в нескольких штатах, американцы не забыли о развлечениях и устроили странный флешмоб. Забавная выходка котика остановила матч чемпионата Англии.
Весна на лице у Вилкула
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Перед самой встречей "оппоблоковца" и кандидата в Президенты Украины Александра Вилкула с избирателями в Алчевске облили зеленкой. Сделали это местные активисты, которые выступали против его приезда в город. Так, зеленка попала на лицо Вилкула, а оттереть ее перед выступлением так и не удалось: политик выступал перед жителями города с зеленым лицом.
Забавный вид оппоблоковца изрядно насмешил соцсети. Пользователи пишут, что Вилкул стал Зеленским, а также подшучивают о том, что скоро весна, поэтому политик и позеленел.
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Ледяные брюки: чудаковатый флешмоб американцев
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Северную часть США накрыл арктический холод, температура воздуха местами опустилась даже до -48 градусов. Однако мороз и чрезвычайное положение, которое ввели в связи с непогодой в нескольких штатах, не повлияли на бодрое настроение и затейливость американцев. Они начала чудаковатый и забавный флешмоб под названием "ледяные штаны".
Так, шутники выносят влажные штаны на улицу, которые на лютом морозе сразу же замерзают. Предлагаем вам посмотреть на смешные фото американского флешмоба.
Кот-хулиган на футбольном матче
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Матч чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном" пришлось прервать из-за черного кота-оборванца, который решил побегать по зеленой травке футбольного поля.
Арбитр матча был вынужден приостановить игру, пока животное не покинет поле. Поэтому в конце матча было добавлено аж семь минут.
Смотрите видео с пушистым затейником:
Із котика, який забрів на футбольне поле, вже посміялись у соцмережах.
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