Самые смешные моменты пресс-марафона Зеленского и платные дороги в Украине – видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Курьезы пресс-марафона Зеленского

Владимир Зеленский говорил с журналистами в режиме нон-стоп 14 часов подряд, и благодаря этому даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса. В течении марафона президент успел пообщаться с почти 300 журналистов и ответить на более 500 вопросов. Не обошлось и без забавных моментов.

Смотрите видео: чем запомнился первый пресс-марафон Зеленского

Когда в Украине будут платные дороги

Верховная Рада приняла новый закон о концессии. Именно он должен перезагрузить отношения с иностранными инвесторами и стать для них бизнес-партнером. Согласно новому закону, бизнес-партнеров государство будет выбирать через электронную систему госзакупок. Концессионные конкурсы стартуют только со следующей осени. Ведь еще надо прописать алгоритм для них в системе ProZorro.

Смотрите видео: что меняет новый закон о платных дорогах

Уникальное приложение для людей с инвалидностью

Активисты проверили несколько городов Украины на удобство для маломобильных групп населения. Самым удобным оказался город Львов, хотя там есть над чем поработать. Противовес ему – Запорожье. По словам активистов, работы там непочатый край, но инспекция уже дала первые результаты. Например, в Белой Церкви. Вскоре комфортные места можно будет найти на онлайн-карте в мобильном приложении.

Смотрите видео: когда приложение заработает в Украине

Получит ли Украина помощь от МВФ

В Кабмине уверяют, что деньгам от МВФ быть. Хотя наши крупнейшие кредиторы и поехали без окончательного решения относительно Украины. Эксперты считают, что главное условие Международного валютного фонда – это "Приватбанк". В правительстве оптимистично настроены на возможную трехлетнюю программу от МВФ. И хотя главные украинские кредиторы поехали без окончательного решения, но в Кабинете министров предполагают, что через несколько месяцев все решится в пользу Украины.

Смотрите видео: Что не устраивает кредиторов

Трогательная история военной, которая воспитывает ребенка на фронте

Татьяна Науменко – первая в Украине офицерка Вооруженных сил Украины. Женщина на войне с самого начала. Там даже создала семью и родила ребенка. На Востоке она с самого начала войны. Сначала была волонтеркой. Журналисты 24 канала узнали, как женщина уже больше года в зоне боевых действий воспитывает ребенка.

Смотрите видео: мать-офицерка воспитывает дочь на фронте