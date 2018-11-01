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      Самые стильные платья Меган Маркл, которые запомнились в австралийском туре

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      Принц Гарри и Меган Маркл на Фиджи
      Принц Гарри и Меган Маркл на Фиджи / www.gettyimages.in

      Герцогиня Сассекская со своим супругом принцем Гарри 31 октября завершила официальный визит в странах Океании. За 16 дней Меган Маркл продемонстрировала около 40 образов и некоторые из них отличались особой роскошью и элегантностью.

      С 15 по 31 октября беременная Меган Маркл примеряла в среднем по 2-3 наряда ежедневно, из которых хотя бы один был классическим. Много платьев были сшиты известными дизайнерами специально для австралийского тура, поэтому трудно сказать, какая цена была каждого образа. Но модные эксперты предполагают, что весь гардероб герцогини, который ей подбирала целая команда стилистов, стоил в пределах от 75 тысяч долларов до 150.

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      А впрочем, Меган Маркл уверенно демонстрировала как роскошные платья с дорогими украшениями, так и обычные casual-образы для менее официальных мероприятий. Сначала стоит подытожить, какие же официальные и вечерние платья надевала будущая королевская мамочка во время путешествий по Австралиии, Новой Зеландии, Фиджи и Тонга. Стоит добавить, что среди цветовой гаммы Меган Маркл отдала наибольшее предпочтение белым, синим и оливковым оттенкам.

      Белое платье "Blessed" dress австралийского бренда Karen Gee – 1300 долларов:

      Меган Маркл

      Синее платье "Folded Sail" австралийского дизайнера Dion Lee – 850 долларов:

      Меган Маркл

      Платье австралийского бренда Martin Grant – 1400 долларов:

      Меган Маркл

      Черное платье дизайнера из Новой Зеландии Эмилии Викстед "Camila" - 2100 долларов:

      Меган Маркл

      Авторское белое платье австралийского дизайнера Zimmermann – 800 долларов:

      Меган Маркл

      Голубое платье "Ginkgo" британского бренда Safiyaa – 1400 долларов:

      Меган Маркл

      Красное платье британского бренда Self-Portrait – 500 долларов:

      Меган Маркл

      Белое платье американского бренда Theia – 1000 долларов:

      Меган Маркл

      Платье с принтом американского бренда Oscar de la Renta – в пределах 5000-13000 долларов:

      Меган Маркл

      Оливковое платье британского бренда Antonio Berardi – 3500 долларов:

      Меган Маркл

      Черное платье "Herve" американского дизайнера Gabriela Hearst – 2500 долларов:

      Меган Маркл

      Белое платье бренда Maggie Marilyn из Новой Зеландии – 560 долларов:

      Меган Маркл

      Напомним, что в первый день австралийского тура, 15 октября, Кенсингтонский дворец сообщил, что супруги принца Гарри и Меган Маркл ожидают появления первенца. Ребенок должен родиться весной 2019 года.

      Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Меган Маркл
      Источник: 24 Канал
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