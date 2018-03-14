Самые странные фото из стоков, которые поражают нелепостью
Стоки – это платформы с фотографиями для продажи, но на этих сайтах есть очень странные кадры, которые точно никто не купит.
Портал Bored Panda сделал подборку из самых странных изображений с сайтов, таких как iStock или Shutterstock, которые никто никогда не будет использовать.
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Кентавр, обнаженный садовник, цыпленок, который читает книгу – это лишь часть бессмысленных изображений.
Источник: 24 Канал
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