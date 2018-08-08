Самые веселые фото с котами, которые заставят посмеяться
Всемирный день кошек празднуют 8 августа. Много наших пушистых любимцев приобретают славу благодаря интернету – их курьезное поведение или гримасы получают миллионы лайков.
Мы сделали подборку фото с котами, которые уже стали легендарными.
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Кот явно не в настроении фотографироваться
"Вы хотите об этом поговорить?"
Лучше не шутите с этим котиком
Так, их стоит бояться
Нашел свое идеальное место
Акробат
"Я все про тебя знаю"
Утренняя гимнастика
Всегда удивленный кот
Кот с котом на спине
"Человек, куда ты едешь?!"
"А-а-а-а-а-а-а-а-а"
"Опять снег? За что?"
"Где мой корм?"
Ниндзя-кот
"Нет"
"Я просто присел отдохнуть"
"Посмотрите на мой маникюр"
Не существует слишком маленьких коробок для котов
"Илон, запускай ракету"
Кото-йога
"Я лучше сфотографирую"
"Подстрахуй меня, дружок"
"Посмотрите на мой брейк"
"Ча-ча раз, два, три"
Кото-диско
"Как они примитивны"
"Не лезь в кадр, человек"