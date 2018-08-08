Самые веселые фото с котами, которые заставят посмеяться

Всемирный день кошек празднуют 8 августа. Много наших пушистых любимцев приобретают славу благодаря интернету – их курьезное поведение или гримасы получают миллионы лайков.

Мы сделали подборку фото с котами, которые уже стали легендарными.

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Кот явно не в настроении фотографироваться

"Вы хотите об этом поговорить?"

Лучше не шутите с этим котиком

Так, их стоит бояться

Нашел свое идеальное место

Акробат

"Я все про тебя знаю"

Утренняя гимнастика

Всегда удивленный кот

Кот с котом на спине

"Человек, куда ты едешь?!"

"А-а-а-а-а-а-а-а-а"

"Опять снег? За что?"

"Где мой корм?"

Ниндзя-кот

"Нет"

"Я просто присел отдохнуть"

"Посмотрите на мой маникюр"

Не существует слишком маленьких коробок для котов

"Илон, запускай ракету"

Кото-йога

"Я лучше сфотографирую"

"Подстрахуй меня, дружок"

"Посмотрите на мой брейк"

"Ча-ча раз, два, три"

Кото-диско

"Как они примитивны"

"Не лезь в кадр, человек"