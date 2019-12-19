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      Топ-30 самых влиятельных людей Львова: рейтинг НВ

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      Топ-30 самых влиятельных людей Львова / nv.ua

      Журнал "Новое Время" составил рейтинг 30 самых влиятельных людей Львова. Первое место получил мэр города Андрей Садовый.

      Эксперты НВ отобрали среди тех, кто живет во Львове и проводит в городе большую часть времени или имеет в нем серьезные интересы, тридцать знаковых персонажей.

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      По мнению экспертов журнала, Львов имеет на государство самое серьезное влияние – культурное, мировоззренческое, образовательное, политическое, инновационное.

      30 самых влиятельных людей Львова: рейтинг

      1. Андрей Садовый, мэр Львова, 51 год;

      2. Игорь Кривецкий, бизнесмен, 47 лет;

      3. Ярослав Дубневич, политик, бизнесмен, 50 лет;

      4. Олег Синютка, экс-председатель Львовской областной госадминистрации, 49 лет;

      5. Богдан Дубневич, политик, бизнесмен, 57 лет;

      6. Григорий Козловский, депутат Львовского городского совета, 48 лет;

      7. Игорь Зинкевич, депутат Львовского горсовета, 36 лет;

      8. Святослав (Шевчук), глава УГКЦ, 49 лет;

      9. Александр Ганущин, председатель Львовского областного совета, 41 год;

      10. Виталий Антонов, основатель OKKO Group, 56 лет;

      11. Маркиян Мальский, председатель Львовской областной госадминистрации, 34 года;

      12. Тарас Кицмей, совладелец IT-компании Softserve, 53 года;

      13. Геннадий Васькин, заместитель председателя горсовета Львова, 38 лет;

      14. Остап Дроздов, журналист, 40 лет;

      15. Петр Адамик, председатель фракции ББП в Львовском горсовете, 50 лет;

      16. Олег Онисько, главный редактор Zaxid.net, 46 лет;

      17. Владимир Мельник, ректор Львовского национального университета имени Ивана Франка, 67 лет;

      18. Михаил Цимбалюк, народный депутат ВР от ВО Батькивщина, 55 лет;

      19. Ярослав Рущишин, народный депутат ВР от партии Голос, 52 года;

      20. Роман Матис, руководитель управления инвестполитики Львовской облгосадминистрации, 41 год;

      21. Петр Дыминский, президент и совладелец футбольного клуба Карпаты, 64 года;

      22. Мирослав Маринович, проректор Украинского католического университета, 70 лет;

      23. Борис (Гудзяк), президент Украинского католического университета, 59 лет;

      24. Юрий Винничук, писатель, 67 лет;

      25. Андрей Худо, бизнесмен, 41 год;

      26. Марьяна Савка, основатель Издательства Старого Льва, 46 лет;

      27. Марк Зархин, ресторатор, 55 лет;

      28. Иван Спринский, активист, 33 года;

      29. Ярослав Грицак, историк, 59 лет;

      30. Отар Довженко, медиаэксперт, 38 лет.

      Издание отмечает, что люди, которые определяют лицо Львова – это религиозные деятели, журналисты, бизнесмены с инновационными идеями, а также предприниматели-депутаты традиционного украинского типа со всеми их особенностями, включая уголовными делами по коррупции.

      О самых влиятельных людях мира по версии Time – читайте здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Новости Львова рейтинги
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