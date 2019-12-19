Топ-30 самых влиятельных людей Львова: рейтинг НВ

Журнал "Новое Время" составил рейтинг 30 самых влиятельных людей Львова. Первое место получил мэр города Андрей Садовый.

Эксперты НВ отобрали среди тех, кто живет во Львове и проводит в городе большую часть времени или имеет в нем серьезные интересы, тридцать знаковых персонажей.

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По мнению экспертов журнала, Львов имеет на государство самое серьезное влияние – культурное, мировоззренческое, образовательное, политическое, инновационное.

30 самых влиятельных людей Львова: рейтинг

1. Андрей Садовый, мэр Львова, 51 год;

2. Игорь Кривецкий, бизнесмен, 47 лет;

3. Ярослав Дубневич, политик, бизнесмен, 50 лет;

4. Олег Синютка, экс-председатель Львовской областной госадминистрации, 49 лет;

5. Богдан Дубневич, политик, бизнесмен, 57 лет;

6. Григорий Козловский, депутат Львовского городского совета, 48 лет;

7. Игорь Зинкевич, депутат Львовского горсовета, 36 лет;

8. Святослав (Шевчук), глава УГКЦ, 49 лет;

9. Александр Ганущин, председатель Львовского областного совета, 41 год;

10. Виталий Антонов, основатель OKKO Group, 56 лет;

11. Маркиян Мальский, председатель Львовской областной госадминистрации, 34 года;

12. Тарас Кицмей, совладелец IT-компании Softserve, 53 года;

13. Геннадий Васькин, заместитель председателя горсовета Львова, 38 лет;

14. Остап Дроздов, журналист, 40 лет;

15. Петр Адамик, председатель фракции ББП в Львовском горсовете, 50 лет;

16. Олег Онисько, главный редактор Zaxid.net, 46 лет;

17. Владимир Мельник, ректор Львовского национального университета имени Ивана Франка, 67 лет;

18. Михаил Цимбалюк, народный депутат ВР от ВО Батькивщина, 55 лет;

19. Ярослав Рущишин, народный депутат ВР от партии Голос, 52 года;

20. Роман Матис, руководитель управления инвестполитики Львовской облгосадминистрации, 41 год;

21. Петр Дыминский, президент и совладелец футбольного клуба Карпаты, 64 года;

22. Мирослав Маринович, проректор Украинского католического университета, 70 лет;

23. Борис (Гудзяк), президент Украинского католического университета, 59 лет;

24. Юрий Винничук, писатель, 67 лет;

25. Андрей Худо, бизнесмен, 41 год;

26. Марьяна Савка, основатель Издательства Старого Льва, 46 лет;

27. Марк Зархин, ресторатор, 55 лет;

28. Иван Спринский, активист, 33 года;

29. Ярослав Грицак, историк, 59 лет;

30. Отар Довженко, медиаэксперт, 38 лет.

Издание отмечает, что люди, которые определяют лицо Львова – это религиозные деятели, журналисты, бизнесмены с инновационными идеями, а также предприниматели-депутаты традиционного украинского типа со всеми их особенностями, включая уголовными делами по коррупции.

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