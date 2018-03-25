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Самый активный вулкан Европы смещается к Средиземному морю: неожиданное заявление ученых

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Извержение вулкана Этна
Извержение вулкана Этна

Вулкан Этна, расположенный на итальянском острове Сицилия, приближается к Средиземному морю со скоростью 14 миллиметров в год. Такие данные представила команда ученых, работу которых координирует исследователь из Великобритании.

Ученые отмечают, что эту ситуацию нужно взять под строгий контроль, поскольку в будущем вулкан может представлять большую угрозу для людей, передает ВВС.

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Пока нет причин для тревоги, однако наблюдать необходимо, особенно, если мы хотим заметить ускорение движения,
– рассказал геолог британского Открытого университета Джон Мюррей.

Ученый на протяжении почти 50 лет изучал европейский вулкан. Для определения движения горы Джон Мюррей установил вокруг нее GPS-станции, которые измеряли точное местоположение Этны. Аппаратура фиксировала малейшие изменения в геолокации вулкана и измеряла до миллиметра вулканический конус. После анализа данных за 11 лет ученые сделали вывод, что Этна сдвигается на юго-восток в направлении города Джарре, расположенном в 15 километрах от него.

Впервые команда ученых непосредственно зафиксировала движение вулкана. И хотя на первый взгляд угрозы Этны нет, исследователи отмечают, что такие изменения в будущем могут привести к значительным разрушениям. В частности, на склонах вулкана могут начаться значительные сдвиги. Однако пока местным жителям не стоит опасаться этого.

Теги: LifeStyle Чрезвычайное происшествие наука
Источник: 24 Канал
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