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      Самый богатый китаец Джек Ма оплатил тесты на коронавирус для Украины

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      50 тысяч тестов на коронавирус для Украины купил Джек Ма – самый богатый человек Китая. Их уже передали Украине. Также он помог закупить и вторую часть тестов.

      Харьковский бизнесмен, который входит в ТОП-20 самых богатых людей Украины, Александр Ярославский, в эфире 24 канала рассказал, что договаривался о доставке тестов на коронавирус из Китая в Украину. Он лично говорил с самым богатым человеком Китая Джеком Ма – основателем компании Alibaba.

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      "Джек был в Украине еще ранее. Встречался с президентом и очень вдохновился поездкой. Это тоже повлияло на то, что он откликнулся на мою просьбу помочь Украине", – сказал Ярославский.

      Бизнесмен рассказал, что Джек Ма оплатил 50 тысяч тестов на коронавирус для Украины.

      Это примерно 50 тысяч долларов,
      – пояснил харьковчанин.

      Сам Александр Ярославский также выделил 2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом в Украине. Он добавил, что купить вторую часть тестов тоже помог Джек Ма.

      "850 тысяч я заплатил за 100 тысяч тестов. Они прибудут уже на следующей неделе. Это все помощь нашего друга Джека", – отметил Ярославский.

      Эти тесты, по его словам, лучшие на рынке и дают 100% гарантию правдивого результата.

      коронавірус
      Чем отличают тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Коронавирус в Украине Деньги Новости Харькова Новости Украины
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