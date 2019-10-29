Самый большой рукотворный лес в Европе на Херсонщине под угрозой исчезновения: видео

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев предостерег, что за последние 3 года вокруг Олешковских песков было обнаружено 520 незаконных рубок леса. С такими темпами вырубки Олешковской лес может значительно уменьшиться, а потом совсем исчезнуть.

Этой осенью полицейские патрули остановили более 50 грузовиков с древесиной и песком, ехавших с территории крупнейшего рукотворного леса в Европе. Говорится о заградительных насаждениях по периметру Олешковских песков в Херсонской области.

Следует знать: В Украине запустили онлайн-карту вырубки лесов

По словам главы Херсонской ОГА, эти преступления имеют очевидную коммерческую направленность и, вероятно, совершенные организованными группами.

Что известно об "Олешковской пустыне"?Олешковские пески – второй по размерам песчаный массив в Европе, расположенный в Олешковском районе в 30 километрах к востоку от Херсона и в 30 километрах от побережья Черного моря. Пески образованные из бескрайних барханов ("сугробов"), высотой около 5 метров, древних песчаных отложений Днепра. Олешковские пески стали популярным местом среди туристов.

Наш лес не только защищает от песчаных бурь, но и сдерживает расширение Олешковской пустыни,

– напомнил чиновник.

Важно! Украина – крупнейший экспортер нелегальной древесины в Евросоюз. В частности, Украина экспортирует нелегальную древесину для поставщиков IKEA.

Как в Украине мониторят незаконную вырубку лесов?Госагентство по вопросам лесных ресурсов Украины запустило пилотный проект с электронного реестра легальных рубок леса. На онлайн-карте зафиксированы легальные лесозаготовительные работы. Имея информацию о них, украинцы смогут легче выявлять нелегальные рубки леса.



Проект пока охватывает 3 области: Черниговскую, Полтавскую и Ровенскую. До конца года планируют распространить проект на всю Украину для лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Гослесагентства. Карта доступна по ссылке.