Самый большой самолет в мире совершил первый полет в США: фото и видео

Самый большой самолет в мире – шестимоторный мега-джет производства Stratolaunch Systems – совершил свой первый полет 13 апреля в пустыне Мохаве в Калифорнии. Самолет предназначен для запуска космических ракет-носителей.

Самолет Stratolaunch – это фактически огромная летучая стартовая площадка, предназначенная для запуска спутников на низкую околоземную орбиту, сообщает CNN.

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Если испытания самолета будут успешными и стартует производство таких авиасудов, то компания Stratolaunch будет предлагать военным, частным компаниям и даже NASA экономный способ попасть в космос.

Самолет состоит из 2-х фюзеляжей. Размах крыльев – 117 метров и это больше, чем у любого самолета на планете. До этого самым большим считался Ан-225 "Мрия" с размахом крыльев 88 метров.

У самолета Stratolaunch есть 6 двигателей от Boeing 747. Длина авиасудна – 72,5 метра.

Первый спутник в космос самолет запустит в 2020 году.