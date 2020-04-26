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      ЧЕРНОБЫЛЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
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      Сайт "24" еженедельно собирает 5 лучших блогов, которые читают больше других.

      Самый большой страх Путина, Коломойский не сдается и коронавирусная Пасхв: блоги недели

      -
      Блоги недели
      Блоги недели / Колаж 24 канала

      Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – молчание Путина, почему Коломойский наступает на НАБУ и пасхальные последствия.

      1. Постріл Коломойського в Україну

      коломойський набу

      Є інформація, що адекватна частина більшості відмовилася від голосування за законопроєкт щодо НАБУ.

      Більше про скандального олігарха Коломойського.

      2. Найбільший страх Кремля: про що мовчить Путін?

      коломойський

      Роскомнадзор на вимогу Генеральної прокуратури Російської Федерації заблокував сторінку українського Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій для доступу на території Росії.

      Володимир Путін – найсвіже шукайте тут.

      3. Посткоронавірусне похмілля, або Згадаймо світ після бубонної чуми

      посткоронавірусне похмілля

      Прогнозів багато. Хтось обіцяє світу нову якість після епідемії. У списку обіцяного – нова глобальність і нова ізоляція, посилення держконтролю і зростання цифровізації. Хтось навпаки – вважає, що зміни будуть точковими і питання лише в термінах відкату до допандемічного статусу-кво.

      Більш обвал цін на нафту.

      4. Росія перемогла коронавірус?

      росія коронавірус

      У Росії чергова публікація статистики щодо поширення коронавірусу ввела мене в жорсткий ступор, із явно строкатими цифрами, заснованими на грубій і лицемірній брехні.

      Коронавірус в Росії – оновлені дані.

      5. Коронавірус воскрес, або Друге життя штаму COVID-19

      коронавірус

      Інкубаційний період COVID-19 становить від двох до чотирнадцяти діб. А, значить, протягом двох тижнів ми проведемо в напруженому очікуванні нових спалахів – через нехтування карантином під час минувшого Великодня.

      Все про коронавірус в Україні.

      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости Украины Обвал цен на нефть Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости политики Новости Здоровье Фейки про коронавирус Публикации Игорь Коломойский Владимир Путин Пасха НАБУ
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