Самый дешевый флагман Asus ZenFone 5Z получил улучшенную камеру

Дешевый флагманский смартфон Asus ZenFone 5Z получил обновление, которое значительно улучшило возможности камеры устройства и добавило ему несколько полезных функций. Стоит отметить, что доставка смартфона по предварительным заказам начнется уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Современные флагманские смартфоны – невероятно дорогие, но бывают и исключения. Мобильное устройство за 500 долларов (около 13 240 гривен) тоже явно не относится к бюджетным, но ведь речь идет об умном телефоне с флагманским чипсетом моделей 2018 года – Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, 6,2-дюймовым дисплеем с трендовой выемкой и двойной основной камерой.



Asus ZenFone 5Z

Пользователи, которые уже приобрели смартфон Asus ZenFone 5Z и ожидают его доставки на следующей неделе, будут приятно удивлены сообщением о доступности первого обновления для этого устройства, в котором реализован целый ряд усовершенствований, касающихся камеры.

Чего ждать от обновления Asus ZenFone 5Z

Кроме того, в обновление ZenFone 5Z включена поддержка файлов RAW и добавлен панорамный режим, предусмотрено и множество других функций и усовершенствований.



Фото, сделанное Asus ZenFone 5Z

Например, добавлена кнопка включения и выключения электронной стабилизации изображения (EIS). В режиме Pro включена функция вспышки. Фильтры обновлены до Real-Time Filters. Усовершенствованы: функциональность HDR и автофокуса, стабильность камеры, автоматическая экспозиция и резкость фотографии. Качество звука в видео повышены до битрейта в 192 килобита в секунду и в целом улучшено качество видеосъемки.

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Кроме того, Asus включила в обновление улучшения стабильности Wi-Fi и другие исправления "багов".

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