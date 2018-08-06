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Самый дешевый флагман Asus ZenFone 5Z получил улучшенную камеру

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Самый дешевый флагман Asus ZenFone 5Z получил улучшенную камеру
Самый дешевый флагман Asus ZenFone 5Z получил улучшенную камеру / androidinsider

Дешевый флагманский смартфон Asus ZenFone 5Z получил обновление, которое значительно улучшило возможности камеры устройства и добавило ему несколько полезных функций. Стоит отметить, что доставка смартфона по предварительным заказам начнется уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Современные флагманские смартфоны – невероятно дорогие, но бывают и исключения. Мобильное устройство за 500 долларов (около 13 240 гривен) тоже явно не относится к бюджетным, но ведь речь идет об умном телефоне с флагманским чипсетом моделей 2018 года – Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, 6,2-дюймовым дисплеем с трендовой выемкой и двойной основной камерой.

Asus ZenFone 5Z
Asus ZenFone 5Z

Пользователи, которые уже приобрели смартфон Asus ZenFone 5Z и ожидают его доставки на следующей неделе, будут приятно удивлены сообщением о доступности первого обновления для этого устройства, в котором реализован целый ряд усовершенствований, касающихся камеры.

Чего ждать от обновления Asus ZenFone 5Z

Кроме того, в обновление ZenFone 5Z включена поддержка файлов RAW и добавлен панорамный режим, предусмотрено и множество других функций и усовершенствований.

Фото зроблене на Asus ZenFone 5Z
Фото, сделанное Asus ZenFone 5Z

Например, добавлена кнопка включения и выключения электронной стабилизации изображения (EIS). В режиме Pro включена функция вспышки. Фильтры обновлены до Real-Time Filters. Усовершенствованы: функциональность HDR и автофокуса, стабильность камеры, автоматическая экспозиция и резкость фотографии. Качество звука в видео повышены до битрейта в 192 килобита в секунду и в целом улучшено качество видеосъемки.

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Кроме того, Asus включила в обновление улучшения стабильности Wi-Fi и другие исправления "багов".

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Asus
Источник: 24 Канал
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