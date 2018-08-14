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Самый дешевый флагманский смартфон Xiaomi Россо F1 можно купить до презентации

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Xiaomi Poco F1 презентуют 22 августа
Xiaomi Poco F1 презентуют 22 августа / androidauthority.com

Недавно появилась информация, что новый смартфон Xiaomi Pocophone F1 презентуют 22 августа. Это устройство станет самым дешевым флагманским смартфоном производства китайской компании.

Как пишет издание ixbt.com, этот смартфон уже можно приобрести на популярных интернет-ресурсах.

Как известно, смартфон получит топовый процессор Snapdragon 845, с тактовой частотой до 2,7 ГГц. Устройство будет оснащено системой жидкостного охлаждения. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, емкость встроенного хранилища – 64 ГБ.

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Смартфон получит двойную основную камеру с модулями на 12 Мп и 5 Мп. Фронтальная 20-мегапиксельная камера представлена одним объективом.

Смартфон Xiaomi Pocо F1
Смартфон Xiaomi Россо F1 уже можно купить на OLX

Емкость аккумулятора составляет 4 000 миллиампер часов с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

По предварительным данным, Poco F1 будет стоить 430 евро (около 13 190 гривен).

Такую же цену имеет модель, которую предлагают на румынском сегменте OLX, новинку можно купить за 490 долларов (13 200 гривен). Однако, является ли эта версия оригиналом, установить сложно.

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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