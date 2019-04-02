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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Самый горячий день на фронте за последнюю неделю: оккупант бил почти по всем населенным пунктам

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      На фронте обострение после выборов. Боевики 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

      Луганское направление

      Самый жаркий день на фронте за последнюю неделю. Эпицентром боевых действий в Луганской области была Светлодарская дуга. Боевики били из минометов калибра 120 мм и 82 мм по позициям украинских военных в районе Бахмутской трассы и поселка Новотошковское. Об этом сообщил корреспондент 24 канала.

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      Из тех же минометов обстреляли окрестности поселка Золотое-4 Луганской области, где пострадали украинские защитники. Похожая ситуация в селе Свободное, которое также территориально относится к Золотому и было недавно занято украинскими военными. Из такого же вида вооружения были обстреляны поселкик Новолуганское и Зайцево. Били почти по всем населенным пунктам и защитникам, которые защищают Украину в районе этой линии фронта.

      Донецкое и Мариупольское направления

      Также было горячо на Донецком направления и Мариупольском. Там боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Стреляли из пулеметов и гранатометов по защитникам поселков Пески, Авдеевка, Новотроицкое и Лебединское, которые являются Мариупольским направлением.

      Трое защитников были ранены, однако их состояние не сообщается. Оккупанты также понесли потери, потому что украинские военные ответили на российскую агрессию. Двое оккупантов были уничтожены и еще шестеро ранены.

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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Операция Объединенных сил Новости Мариуполя Новости Луганска
      Источник: 24 канал
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