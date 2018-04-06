Самый эпатажный боец современности Макгрегор напал на автобус российского бойца

Накануне ирландский боец по смешанным единоборствам (ММА) и чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор отметился весьма неприятным поведением. Дело в том, что он и еще несколько бойцов в Нью-Йорке напали на автобус, в котором находилась команда россиянина Хабиба Нурмагомедова, включая его самого и его менеджера.

Как сообщают западные СМИ, 5 апреля Макгрегор прилетел вместе со своей командой в Нью-Йорк и отправился на спортивную арену Barclays Center в Бруклине, где проходили промо-мероприятия перед турниром UFC 223, однако перед визитом на спортивное мероприятие на парковке боец увидел автобус, в котором находилась команда российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, и решил его атаковать: ирландец бросил в автобус стул, разбил окно и попытался бросить в сторону автобуса металлические заграждения и мусорный бак, однако люди из его окружения остановили новоиспеченного злоумышленника.

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Police investigating Conor McGregor after he launched a brutal attack on his rivals https://t.co/GZVwOso6tg pic.twitter.com/ueZH8xMqge — MailOnline Sport (@MailSport) April 6, 2018

Better video of the incident Conor McGregor is in big trouble. pic.twitter.com/zPs3P5L9sm — UFC Insiders (@UFCInsiders) April 5, 2018

CLOSER view of the McGregor mayhem at UFC 223 media day pic.twitter.com/k35XKGE41X — Barstool Sports (@barstoolsports) April 5, 2018

В результате инцидента бойцы смешанного стиля (ММА) Майкл Кьеза и Рэй Борг получили травмы, из-за чего не смогут принять участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

"Майкл Кьеза, который получил несколько порезов на лице, не допущен к поединку Атлетической комиссией штата Нью-Йорк и медицинским департаментом UFC. Его бой против Энтони Петтиса отменен. Рэй Борг тоже не допущен до своего поединка из-за повреждения роговицы", – говорится в сообщении UFC.

Сам Макрегор после такой выходки сдался полиции, а затем его ожидает суд. Кроме того, ему уже предъявлено обвинение по двум пунктам преступного поведения: из-за травмы американскому бойцу Майку Кьезе, который находился в автобусе во время нападения, и за то, что ирландец несколько раз ударил неназванного человека в лицо, а также по одному пункту преступного причинения вреда. Как сообщает TMZ, последний пункт связан с повреждением автобуса, ущерб оценивается в 8 тысяч долларов.

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Добавим, что причиной такого поведения Макгрегора стала схватка между Нурмагомедовим и другим россиянином Артемом Лобовым – близким другом Конора, который имеет ирландское гражданство, в результате которой победителем вышел Нургамедов.

Схватка между Лобовым и Нургамєдовим: видео