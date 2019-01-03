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      Самый лучший форвард сезона Суперлиги по баскетболу усилит "Днепр"

      8 Читати новину українською
      Дмитрий Глебов вернулся в "Днепр"
      Дмитрий Глебов вернулся в "Днепр" / ФБУ

      Украинский форвард Дмитрий Глебов вернулся в состав "Днепра".

      Глебов уже выступал за днепропетровцев в прошлом сезоне, став MVP Финала четырех в прошлом розыгрыше Кубка Украины, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

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      Предыдущим клубом форварда был венгерский ЗТЕ, за который украинец отыграл 10 матчей в чемпионате страны. Дмитрий приносил своей команде 7,4 очка и 3,9 подбора в среднем за 26,2 минуты на площадке, имея при этом стабильное место в стартовой пятерке.

      В сезоне 2015/16 в составе "Кривбасса" Глебов был признан MVP украинской Суперлиги.

      Напомним, что на сегодняшний день "Днепр" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

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      Теги: Спорт БК Днепр чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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