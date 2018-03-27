15:20
27 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
6°C -7°C
  • среда
    1°C -4°C
  • четверг
    0°C -7°C
  • пятница
    4°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сюзерен Рамзан Кадыров. Царь хороший, а бояре злые
Вєсті Кремля
23:36, 26 марта
Вести.UA. Грешная Тимошенко. Клоун Добкин
Вєсті.UA
22:55, 26 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Самый опасный момент в современной истории США – американский дипломат о политике Трампа

219 Читати новину українською
Ричард Хаас
Ричард Хаас / Фото из открытых источников

Сейчас для Соединенных Штатов наступил самый опасный момент в современной истории, и это в значительной степени связано с действиями главы Белого дома, а не с внешними факторами.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал бывший чиновник Госдепартамента, президент Совета по международным отношениям США Ридард Хаас.

Читайте также: Трамп приблизился к "войне" с Китаем

Лидер США Дональд Трамп сейчас ведет войну на три фронта: политическую – с спецпрокурором Минюста Робертом Мюллером, торговую – с Китаем и другими странами, и реальную – с Ираном и/или с Северной Кореей. Это самый опасный момент в современной истории США, и в основном привели к нему наши решения, а не какие-то события,
– отметил американский дипломат.

Как отмечает CNN, Хаас опубликовал этот сообщение в день, когда в Белом доме произошло несколько важных событий. Так, утром 23 марта уволился главный адвокат Трампа Джон Дауд, который представлял его интересы в деле о "российском вмешательстве" в американские выборы, а через несколько часов президент США приказал торговому представителю его страны ввести ограничения на импорт товаров из Китая и пообещал также принять дополнительные меры против Пекина, в том числе и в рамках Всемирной торговой организации. Впоследствии этот же день Трамп объявил, что его советника по нацбезопасности Герберта Макмастера заменит бывший постпред США в ООН Джон Болтон, известный своими резкими высказываниями в адрес Ирана и КНДР.

Читайте также: У Трампа и его нового советника по нацбезопасности разные взгляды на Россию, – The Wall Street Journal

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
сегодня, 15:01 Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
Блог Медіа 864
Список погибших в пожаре в Кемерово: в сети появились первые фото и имена людей
сегодня, 14:42 Список погибших в пожаре в Кемерово: в сети появились первые фото и имена людей
Юліана Вінтюк 536
Нас никто не слушал, – охранник, отключивший сигнализацию, назвал виновных в пожаре в Кемерово
сегодня, 14:00 Нас никто не слушал, – охранник, отключивший сигнализацию, назвал виновных в пожаре в Кемерово
1003
Вице-губернатор стал на колени и попросил прощения у участников митинга в Кемерово
сегодня, 13:03 Вице-губернатор стал на колени и попросил прощения у участников митинга в Кемерово
996
Дорого и сердито: придет ли в Украину катарский газ?
сегодня, 13:01 Дорого и сердито: придет ли в Украину катарский газ?
Наталія Лебідь 696
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук