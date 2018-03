Самый опасный момент в современной истории США – американский дипломат о политике Трампа

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал бывший чиновник Госдепартамента, президент Совета по международным отношениям США Ридард Хаас.

Лидер США Дональд Трамп сейчас ведет войну на три фронта: политическую – с спецпрокурором Минюста Робертом Мюллером, торговую – с Китаем и другими странами, и реальную – с Ираном и/или с Северной Кореей. Это самый опасный момент в современной истории США, и в основном привели к нему наши решения, а не какие-то события,

– отметил американский дипломат.

.@realDonaldTrump is now set for war on 3 fronts: political vs Bob Mueller, economic vs China/others on trade, and actual vs. Iran and/or North Korea. This is the most perilous moment in modern American history-and it has been largely brought about by ourselves, not by events.