Самый опасный момент в современной истории США – американский дипломат о политике Трампа

Сейчас для Соединенных Штатов наступил самый опасный момент в современной истории, и это в значительной степени связано с действиями главы Белого дома, а не с внешними факторами.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал бывший чиновник Госдепартамента, президент Совета по международным отношениям США Ридард Хаас.

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Лидер США Дональд Трамп сейчас ведет войну на три фронта: политическую – с спецпрокурором Минюста Робертом Мюллером, торговую – с Китаем и другими странами, и реальную – с Ираном и/или с Северной Кореей. Это самый опасный момент в современной истории США, и в основном привели к нему наши решения, а не какие-то события,

– отметил американский дипломат.

.@realDonaldTrump is now set for war on 3 fronts: political vs Bob Mueller, economic vs China/others on trade, and actual vs. Iran and/or North Korea. This is the most perilous moment in modern American history-and it has been largely brought about by ourselves, not by events. — Richard N. Haass (@RichardHaass) 23 березня 2018 р.

Как отмечает CNN, Хаас опубликовал этот сообщение в день, когда в Белом доме произошло несколько важных событий. Так, утром 23 марта уволился главный адвокат Трампа Джон Дауд, который представлял его интересы в деле о "российском вмешательстве" в американские выборы, а через несколько часов президент США приказал торговому представителю его страны ввести ограничения на импорт товаров из Китая и пообещал также принять дополнительные меры против Пекина, в том числе и в рамках Всемирной торговой организации. Впоследствии этот же день Трамп объявил, что его советника по нацбезопасности Герберта Макмастера заменит бывший постпред США в ООН Джон Болтон, известный своими резкими высказываниями в адрес Ирана и КНДР.

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