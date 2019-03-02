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      Самый романтичный коммунальщик России: в Москве дворника застали за рисованием цветов на снегу

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      Москву 1 марта засыпало снегом, а один из коммунальщиков решил порисовать на нем
      Москву 1 марта засыпало снегом, а один из коммунальщиков решил порисовать на нем / Иллюстративное фото

      В Москве работника коммунальных служб застали за рисованием. Мужчина изображал на притрушенном снегом тротуаре розы.

      Свои рисунки дворник делал щеткой для уборки. Однако "произведения искусства" этого человека, видимо, прожили недолго – на видео, опубликованном в сети, видно, что пока дворник рисует на улице идет пушистый снег.

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      Так, на кадрах можно увидеть, как российский коммунальщик под снегопадом щеткой рисует на заснеженной дороге очертания двух роз. Очевидцы прозвали его "самым романтичным дворником".

      Правда, почему-то никто не обратил внимание на то, что коммунальщик не выполняет своих прямых обязанностей: не убирает российскую столицу от снега.

      Смотрите видео: российский Коммунальник рисует розы на снегу

      Отметим, что недавно на российском Кузбассе выпал черный снег. Жители региона жалуются на такое явление, говорят: выглядит он депрессивно. Снег потемнел из-за выбросов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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