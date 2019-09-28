Самый старший участник и победитель веломарафона "Львовская Сотка" получат призы от Садового

Во Львове и области стартовал любительский велоивент "Львовская Сотка. Осень." Мероприятие началось на площади Рынок с участием около 1000 велосипедистов.

С началом соревнований велосипедистов поздравил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Мэр Львова пообещал самому старшему участнику веломарафона и победителю призы. "Пока тайна, что именно", – заинтриговал Садовый.



Мэр Львова Андрей Садовый поздравил велосипедистов с началом соревнований/ Фото из фейсбука Андрея Садового

Мэр Львова на соревнованиях/ фото с Фейсбука Андрея Садового

"Львовская Сотка" – ежегодные любительские соревнования в формате веломарафона. Впервые соревнования состоялись в 2010 году. С 2018 года соревнования проходят дважды в год по разным маршрутам – "Львовская сотка. Весна" и "Львовская сотка. Осень."

В этом году в мероприятии приняли участие велосипедисты из многих городов Украины, Беларуси, Польши, Германии, Молдовы, США.



Участие в соревнованиях приняли около 1000 человек/ Фото из фейсбука Андрея Садового