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      Самый старший участник и победитель веломарафона "Львовская Сотка" получат призы от Садового

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      Самый старший участник и победитель веломарафона "Львовская Сотка" получат призы от Садового
      Самый старший участник и победитель веломарафона "Львовская Сотка" получат призы от Садового / facebook.com/andriy.sadovyi

      Во Львове и области стартовал любительский велоивент "Львовская Сотка. Осень." Мероприятие началось на площади Рынок с участием около 1000 велосипедистов.

      С началом соревнований велосипедистов поздравил городской голова Львова Андрей Садовый.

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      Мэр Львова пообещал самому старшему участнику веломарафона и победителю призы. "Пока тайна, что именно", – заинтриговал Садовый.

      садовий львів приз
      Мэр Львова Андрей Садовый поздравил велосипедистов с началом соревнований/ Фото из фейсбука Андрея Садового

      львів садовий

      Мэр Львова на соревнованиях/ фото с Фейсбука Андрея Садового

      "Львовская Сотка" – ежегодные любительские соревнования в формате веломарафона. Впервые соревнования состоялись в 2010 году. С 2018 года соревнования проходят дважды в год по разным маршрутам – "Львовская сотка. Весна" и "Львовская сотка. Осень."

      В этом году в мероприятии приняли участие велосипедисты из многих городов Украины, Беларуси, Польши, Германии, Молдовы, США.

      львів садовий
      Участие в соревнованиях приняли около 1000 человек/ Фото из фейсбука Андрея Садового

       

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
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