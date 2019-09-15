Самый страшный в истории мира теракт в США и речь Сенцова и Зеленского на YES – видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Трагедия 11 сентября в США

В США 11 сентября 2001 года почтили память погибших в самом страшном в истории теракте. В этот день 18 лет назад 19 боевиков "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета. Два из них направили в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один самолет влетел в здание Пентагона.

Четвертый – разбился в Пенсильвании. В результате теракта погибли много людей, большинство из них – во время падения башен Всемирного торгового центра. Всего погибли 2977 человек, в том числе пассажиры и члены экипажа захваченных самолетов, люди, что находились в разрушенных зданиях или вблизи них, а также более 400 сотрудников спасательных служб. Еще 6 тысяч человек были ранены.

Смотрите видео о теракте в США:

Сенцов и Зеленский посетили форум YES

В Киеве продолжается 16-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии. На форуме, в частности, уже выступили освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов и президент Украины Владимир Зеленский.

Одним из первых на форуме выступил Олег Сенцов и передал президенту символический подарок, который сделает многих украинцев счастливее.

Смотрите видео с форума YES:

В Одессе 11-летнюю школьницу забрали в приют прямо посреди урока

В Одессе работники социальной службы прямо с урока забрали 11-летнюю школьницу на глазах у одноклассников. Оказалось, что юридически девочка – сирота. Хотя после смерти матери жила с отцом и еще четырьмя братьями и сестрами.

Впрочем, биологический папа в свидетельстве о рождении не записан. Поэтому соцработники забрали девочку в приют.

Смотрите видео: как родные реагируют на действия социальной службы

Гончарук озвучил собственное видение развития Украины и планы правительства

В Киеве уже третий день продолжается форум "Ялтинская международная стратегия". 14 сентября начали форум по разговорам о предстоящих реформах Украины и экономическом прорыве. Первым взял слово премьер-министр Алексей Гончарук, который озвучил свое видение развития страны.

Смотрите видео: какие планы озвучил Гончарук

На что больше всего тратятся украинцы

По данным исследования Государственной службы статистики, украинские семьи большую часть семейного бюджета тратят на питание. Для сравнения в таких странах, как Дания, Британия и Германия среднестатистическая семья ежемесячно тратит на продукты менее 12% дохода.

Если верить Госстату, в среднем украинская семья из двух человек тратит 3600 гривен в месяц. И почти 46% этих расходов – на еду. Больше всего – на мясо, хлеб, молоко и яйца. Еще около 180 гривен идет на алкоголь и табак.

Смотрите видео: какие озвучили результаты исследований