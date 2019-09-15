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      Самый страшный в истории мира теракт в США и речь Сенцова и Зеленского на YES – видео недели

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      Видео недели
      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Трагедия 11 сентября в США

      В США 11 сентября 2001 года почтили память погибших в самом страшном в истории теракте. В этот день 18 лет назад 19 боевиков "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета. Два из них направили в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один самолет влетел в здание Пентагона.

      Четвертый – разбился в Пенсильвании. В результате теракта погибли много людей, большинство из них – во время падения башен Всемирного торгового центра. Всего погибли 2977 человек, в том числе пассажиры и члены экипажа захваченных самолетов, люди, что находились в разрушенных зданиях или вблизи них, а также более 400 сотрудников спасательных служб. Еще 6 тысяч человек были ранены.

      Смотрите видео о теракте в США:

      Сенцов и Зеленский посетили форум YES

      В Киеве продолжается 16-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии. На форуме, в частности, уже выступили освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов и президент Украины Владимир Зеленский.

      Одним из первых на форуме выступил Олег Сенцов и передал президенту символический подарок, который сделает многих украинцев счастливее.

      Смотрите видео с форума YES:

      В Одессе 11-летнюю школьницу забрали в приют прямо посреди урока

      В Одессе работники социальной службы прямо с урока забрали 11-летнюю школьницу на глазах у одноклассников. Оказалось, что юридически девочка – сирота. Хотя после смерти матери жила с отцом и еще четырьмя братьями и сестрами.

      Впрочем, биологический папа в свидетельстве о рождении не записан. Поэтому соцработники забрали девочку в приют.

      Смотрите видео: как родные реагируют на действия социальной службы

      Гончарук озвучил собственное видение развития Украины и планы правительства

      В Киеве уже третий день продолжается форум "Ялтинская международная стратегия". 14 сентября начали форум по разговорам о предстоящих реформах Украины и экономическом прорыве. Первым взял слово премьер-министр Алексей Гончарук, который озвучил свое видение развития страны.

      Смотрите видео: какие планы озвучил Гончарук

      На что больше всего тратятся украинцы

      По данным исследования Государственной службы статистики, украинские семьи большую часть семейного бюджета тратят на питание. Для сравнения в таких странах, как Дания, Британия и Германия среднестатистическая семья ежемесячно тратит на продукты менее 12% дохода.

      Если верить Госстату, в среднем украинская семья из двух человек тратит 3600 гривен в месяц. И почти 46% этих расходов – на еду. Больше всего – на мясо, хлеб, молоко и яйца. Еще около 180 гривен идет на алкоголь и табак.

      Смотрите видео: какие озвучили результаты исследований

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости США Форум YES 2019 в Киеве Олег Сенцов Аль-Каида Теракты 11 сентября Теракт Видео недели
      Источник: 24 канал
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