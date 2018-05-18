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Сандра Буллок рассказала об экзотическом способе омоложения: 18+

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Сандра Буллок рассказала об экзотическом рецепте красоты
Сандра Буллок рассказала об экзотическом рецепте красоты / Фото из открытых источников

53-летняя американская актриса Сандра Буллок рассказала об экзотическом рецепте, который помогает ей выглядеть красивой.

О своем рецепте омоложения певица рассказала в недавнем интервью с известной ведущей Эллен ДеДженерес, сообщает издание aceshowbiz.

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Сандра Буллок

Актриса сообщила, что прошла необычную омолаживающую процедуру, при которой в кожу ее лица добавляют стволовые клетки из крайней плоти корейских младенцев.

"Это не то, что я лежу там с маленькими кусочками (крайней плоти) на всем лице. Я называю это "пенисной процедурой", и думаю, что когда вы увидите, как хорошо это действует на ваше лицо, вы тоже побежите к своему косметологу и скажете: "Дайте мне пенис!" Вот что будет", – отметила Сандра.

Теги: LifeStyle Кино Каннский кинофестиваль Голливуд
Источник: 24 Канал
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