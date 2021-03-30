Одесский санаторий и другие объекты: Санду планирует вернуть имущество Молдовы в Украине
Майя Санду во вторник, 30 марта, созвала Высший Совет безопасности Молдовы. Во время заседания, в частности, речь будет идти об имуществе, которое Молдова потеряла в Украине.
Источник:NewsMaker
Кроме того, президент Молдовы Санду планирует обсудить борьбу с контрабандой и трафиком наркотиков.
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Рада должна обсудить неправильное управление имуществом Молдовы в Украине и его потерю,
– говорится в анонсе заседания.
Среди этого имущества, в частности, есть молдавские санатории на морских курортах Украины.
Их потерю Санду уже обсуждала с президентом Владимиром Зеленским во время своего визита в Украину 12 января.
Визит Санду в Украину: главное
- 12 января 2021 года Майя Санду посетила Украину.
- Там президент встретилась с президентом Зеленским.
- В частности, Зеленский и Санду обсудили создание президентского совета, который будет формировать стратегию двусторонних отношений между Украиной и Молдовой.
- Также Санду встретилась со спикером парламента Дмитрием Разумковым.
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