Майя Санду во вторник, 30 марта, созвала Высший Совет безопасности Молдовы. Во время заседания, в частности, речь будет идти об имуществе, которое Молдова потеряла в Украине.

Кроме того, президент Молдовы Санду планирует обсудить борьбу с контрабандой и трафиком наркотиков.

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Рада должна обсудить неправильное управление имуществом Молдовы в Украине и его потерю,

– говорится в анонсе заседания.

Среди этого имущества, в частности, есть молдавские санатории на морских курортах Украины.

Их потерю Санду уже обсуждала с президентом Владимиром Зеленским во время своего визита в Украину 12 января.

Визит Санду в Украину: главное