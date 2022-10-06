В аптеках России полностью пропал важный препарат: его принимают беременные, кормящие мамы и дети

Из аптек страны-агрессора исчез важный препарат. Его обычно принимают роженицы, беременные и дети.

Об этом 24 каналу рассказали собственные источники в спецслужбах. Россияне не способны изготавливать такое лекарство самостоятельно.

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В российских аптеках исчезло важное лекарство

В спецслужбах рассказали, что из российских аптек полностью исчез "Тардиферон". Это препарат, повышающий содержание железа в крови. Его используют:

при железодефицитных анемиях,

для профилактики железодефицитных анемий у женщин в период беременности, а также после родов и лактации;

в период интенсивного роста детей.

Россияне не могут пополнить аптечные запасы этого зарубежного препарата в нужном количестве. На складах "Тардиферона" уже нет, а производить его оккупанты не способны.

Кратко о других российских проблемах с медикаментами

Нехватка лекарства влияет не только на гражданских россиян, но и на военных. В частности, некоторые из российских командиров начали убеждать подчиненных, что турникеты им не нужны, они ведь не спасают, а вредят.

Поэтому солдатам предлагают запастись тампонами. Мол, они отлично подойдут для остановки кровотечения. Вместо этого украинские боевые медики убеждают, что тампон не уменьшает потерю крови, а только впитывает жидкость.

Кроме того, командование советует оккупантам заматывать раны лавашем.

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