Санкции давят на нашу экономику, – новый глава Счетной палаты России

Новоназначенный председатель Счетной палаты России, а в прошлом – экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин признался, что санкции США негативно влияют на российскую экономику.

Об этом он рассказал в интервью Les Echos.

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Санкции оказывают негативное влияние, даже если в отдельных секторах, в частности в агробизнесе, путем российских санкций был введен протекционизм, благодаря чему они стали более эффективными. Новые санкции Вашингтона могут стоить России 0,4-0,5 пунктов экономического роста, который в этом году не превысит 1,7%,

– высказался российский чиновник.

На новой должности Кудрин планирует повлиять на президента РФ по вопросам о реформах, которые, по его мнению, необходимо проводить немедленно, говорится в статье. Глава Счетной палаты также заверил, что его главной целью будет снижение уровня коррупции в административной системе России.

"Безусловно, сейчас я снова становлюсь чиновником с более ограниченной свободой слова, чем раньше. Но я, как и раньше, буду высказывать свою позицию и критиковать! В роли председателя Счетной палаты у меня будет прямой доступ к президенту. (...) На этом посту передо мной стоит задача делать отчеты о правительстве, о его бюджете и финансовых счетах. Это даст мне дополнительную возможность анализировать правительственную политику", – пояснил Кудрин.

Напомним, за несколько дней до инаугурации Путина издание Financial Times сообщило, что президент РФ обдумывает возможность назначения Кудрина "представителем главы Кремля по международному экономическому сотрудничеству". Именно он был министром финансов России в первые два президентских срока Владимира Путина. Тогда Кудрин помог привлечь в страну инвесторов и стабилизировать финансовую ситуацию, однако в 2011 году чиновник покинул свой пост "из-за разногласий с Дмитрием Медведевым", говорится в статье.

В 2017-м Путин поручил экс-министру финансов разработку экономического плана на новый президентский срок, что дало многим основания полагать, что впоследствии Кудрин получит важный пост в администрации. Однако впоследствии выяснилось, что глава Кремля отвел ему значительно меньшую роль председателя Счетной палаты.