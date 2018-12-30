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      Санкции действуют: российский рубль потерял почти 20% стоимости

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      В 2018 году российский рубль потерял почти 20% стоимости
      В 2018 году российский рубль потерял почти 20% стоимости / Иллюстративное фото

      За 2018 год российский рубль потерял почти пятую часть стоимости относительно к доллару из-за введения западных санкций и угрозы новых, а также из-за ухода инвесторов с развивающихся рынков. Эксперты прогнозируют в 2019 году сильные колебания курса рубля.

      Об этом сообщает РБК.

      Издание уточнило, что за 2018 год рубль потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% – к евро. По данным Московской биржи, по итогам последних в этом году торгов 29 декабря курс доллара составил 69,8 рубля, курс евро – 79,99 рубля. А начинался год для рубля с других уровней – 57,6 рубля за доллар и 69,2 рубля за евро.

      Читайте также: Из-за санкций экономика России уже понесла многомиллиардные потери: известна примерная сумма

      В прошлом году российская валюта пережила две волны падения, главным триггером которых стали антироссийские санкции: в апреле ввод санкций против публичных компаний олигарха Олега Дерипаски, в августе-сентябре – угроза новых санкций против российского госдолга и госбанков. Пиковых за 2,5 года значений обвал рубля достигал в сентябре – до 70,5 рубля за доллар и 81,8 рубля за евро.

      Напомним, 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц за проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также за агрессию РФ в районе Керченского пролива.

      А через несколько дней, 29 декабря, вступило в силу решение Совета Евросоюза о продлении секторальных санкций против России за агрессию в отношении Украины.

      Россия пытается принимать меры в ответ, поэтому Кремль ввел санкции против Украины, а впоследствии власть РФ опубликовала расширенный санкционный список лиц и организаций из Украины.

      Россия также ввела запрет на импорт товаров из Украины.

      Теги: Новости политики Новости России Валюта Санкции
      Источник: 24 Канал
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