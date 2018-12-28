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      Санкции ЕС против России официально вступили в силу

      14 Читати новину українською
      Вступили в силу санкции ЕС против РФ
      Вступили в силу санкции ЕС против РФ / Фото из открытых источников

      В субботу, 29 декабря, официально вступило в силу решение Совета ЕС о продлении секторальных санкций в отношении России за агрессию против Украины.

      Соответствующее решение было обнародовано в официальном журнале ЕС.

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      Ранее 24 Канал сообщал о том, что решение о продлении секторальных санкций в отношении РФ было единогласно принято Советом ЕС 21 декабря.

      Экономические санкции ЕС включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских государственных банков и их дочерних структур, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт) запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд ВС РФ; ограничения доступа РФ к стратегическим технологий и услуг в области нефтедобычи.

      Впервые санкции ЕС были введены в 2014 году из-за агрессии РФ в Крыму и на Донбассе и постоянно продолжались из-за нежелания Москвы начать деэскалацию ситуации.

      Напомним, 13 декабря президент Европейского совета Дональд Туск заявил о продлении экономических санкций против России. Аргументировал он это тем, что в ЕС не увидели прогресса по минских договоренностях. Кроме того, 19 декабря управление внешних активов Министерства финансов США решило ввести новые санкции в ответ на постоянное пренебрежение Россией международных норм.

      Теги: Санкции Новости России Европа
      Источник: 24 Канал
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