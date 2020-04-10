Санкции ЕС против России связаны с полной имплементацией Кремля минских соглашений, – Маасикас
Санкции Европейского Союза против российской Федерации политически связаны с полной имплементацией Россией минских соглашений. В ЕС заверили, что эта позиция не изменится.
Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю Інтерфакс-Україна заявив, що жодні санкції ЄС не перешкоджають країні, котра перебуває під санкціями ЄС, боротися з кризою.
Тим часом У Кремлі заявили, що коронавірус і падіння цін на нафту не змінить позицію Росії до України
Ці обмеження і санкції не впливають на медикаменти та подібні речі,
– наголосив Маасікас.
Справа у тому, що раніше у Раді Федерації Росії заявили, що через епідемію коронавірусу і падіння світових цін на нафту "потрібно обнулити" усі у світі економічні санкції.
У Міністерстві закордонних справ України та у США одразу ж нагадали, що Росія може сама "обнулити" санкції проти себе, звільнивши Крим і забравши свої війська з Донбасу.
Матті Маасікас додав, що санкції ЄС політично пов'язані з повною імплементацією Росією мінських угод. "Лідери ЄС колективно повторили це багато разів. І це не зміниться", – наголосив він.
Що відомо про санкції про РФ через агресію в Україні
- США, Канада та ЄС ввели санкції проти громадян РФ, які причетні до організації та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Вони передбачають замороження активів та співпраці. Детальніше – читайте тут.
- Загалом ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні 6 місяців.
- Наразі у санкційний список ЄС внесено 177 осіб і 44 компанії.
- Ці санкції передбачають заморожування фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.
- У Росії кажуть, що їм "плювати" на будь-які санкції, бо це можливість розиватися самостійно.
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