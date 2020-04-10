Санкции ЕС против России связаны с полной имплементацией Кремля минских соглашений, – Маасикас

Санкции Европейского Союза против российской Федерации политически связаны с полной имплементацией Россией минских соглашений. В ЕС заверили, что эта позиция не изменится.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю Інтерфакс-Україна заявив, що жодні санкції ЄС не перешкоджають країні, котра перебуває під санкціями ЄС, боротися з кризою.

Тим часом У Кремлі заявили, що коронавірус і падіння цін на нафту не змінить позицію Росії до України

Ці обмеження і санкції не впливають на медикаменти та подібні речі,

– наголосив Маасікас.

Справа у тому, що раніше у Раді Федерації Росії заявили, що через епідемію коронавірусу і падіння світових цін на нафту "потрібно обнулити" усі у світі економічні санкції.

У Міністерстві закордонних справ України та у США одразу ж нагадали, що Росія може сама "обнулити" санкції проти себе, звільнивши Крим і забравши свої війська з Донбасу.

Матті Маасікас додав, що санкції ЄС політично пов'язані з повною імплементацією Росією мінських угод. "Лідери ЄС колективно повторили це багато разів. І це не зміниться", – наголосив він.

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