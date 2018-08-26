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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

"Санкции из Ада": 27 августа США наносят новый удар по России, и уже готовят продолжение

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27 августа россияне почувствуют еще один удар от Белого дома - вступят в силу новые американские санкции против Москвы. Ограничительные меры являются ответом на применение Россией химического оружия в Британии и отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Прекратить предоставление государственных кредитов, запретить поставки товаров для оборонного сектора и финансирование закупки оружия –  такие меры предусматривает первый этап санкций США против России из-за ее химической атаки в Британии. Перечень ограничительных мер на днях опубликовали в Федеральном реестре США.

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Санкции ввели в соответствии с законом о контроле за химическим и биологическим оружием с 1991 года. Теперь - будут пристально следить, будут ли они иметь желаемый эффект.

Мы обязаны в течение 90 дней наблюдать, или нарушитель, в этом случае Россия, прекратил программу химического оружия и предоставил доказательства международным инспекторам, что так и есть,
–  подчеркнул советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Если Россия требований не выполнит, против нее могут ввести второй, более жесткий пакет санкций.

Болтон Санкції

Джон Болтон отметил, что за Россией три месяца будут пристально наблюдать

Вероятно, он ограничит экспорт и импорт товаров и заморозит дипломатические отношения между двумя странами. Кроме того, могут отменить полеты в США для российской государственной авиакомпании "Аэрофлот".

Значимость наших мероприятий должна измеряться их стратегическим влиянием. Хотя преступные действия России не прекращаются, ее авантюризм сдерживается осознанием того, что мы можем нанести еще больший удар экономике. И мы без колебаний так и сделаем, если ее поведение ощутимо не изменится,
–  отметила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.

В российском МИДе угрожают запретить въезд в Россию ряду американских политиков.

Санкції

Сигал Манделкер уверена, что санкции сдерживают российскую агрессию

Свою причастность к отравлению Скрипаля Москва и в дальше отрицает, санкции США называет "драконовскими", и подчеркивает – такие меры только усугубят отношения между двумя государствами.

Что касается санкций, то эти действия бессмысленны и контрпродуктивны, особенно в отношении такой страны как Россия. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме,
– отреагировал на новый пакет санкций президент России Владимир Путин.

Между тем в США, кроме "драконовских", еще готовят против России так называемые "санкции из Ада".

Санкції

Владимир Путин называет санкции контрпродуктивными

Группа сенаторов уже внесла в конгресс соответствующий законопроект. Он предусматривает набор строгих мер. Например, замораживание активов банков и запрет на операции с государственным долгом.

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Такое давление на Россию может стать критическим для ее рынков. И законопроект, вероятно, уже будут рассматривать после выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года.

Теги: Новости политики Новости США Новости России Санкции Владимир Путин
Источник: 24 канал
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