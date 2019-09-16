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      Санкции против России из-за аннексии Крыма не снимут до полной деоккупации полуострова – Волкер

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      Санкции против России из-за аннексии Крыма не снимут до полной деоккупации полуострова – Волкер
      Санкции против России из-за аннексии Крыма не снимут до полной деоккупации полуострова – Волкер / Коллаж 24 канала

      Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что санкции, которые ввели против России из-за незаконной аннексии Крыма, останутся в силе до полной деоккупации полуострова.

      Такие же действия будут касаться и других введенных санкций в отношении РФ, подчеркнул Волкер в интервью телеканалу "1+1".

       К теме: Запад готов помочь России найти путь для отступления с Донбасса, – Волкер

      По его словам, США и Евросоюз много работают, чтобы удостовериться, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств.

      Санкции по Крыму будут оставаться настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма,
      – отметил спецпредставитель США.

      Кроме того, Волкер заявил, что верит в то, что однажды Россия вернет Крым Украине, как это было с прибалтийскими странами, когда Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации.

      "Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму – мы не согласимся с российской аннексией Крыма... Время меняет все, и в один день, думаю, Крым вернется в состав Украины", – добавил дипломат.

      Важно! Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены – в материале 24 канала

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Аннексия Крыма Санкции Курт Волкер
      Источник: 24 канал
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