Санкции против России надо усилить: сенат США готовит мощный удар для Кремля

Сенат США предлагает усилить санкции как против отдельных отраслей российской экономики, так и против ближайшего окружения президента Владимира Путина. Предложение внес бывший координатор санкционной политики Дэниел Фрид на слушаниях по вопросу разработки новых санкций против России.

Об этом сообщается на сайте Комитета по вопросам банковского дела, жилищного строительства и городского хозяйства Сената США.

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Варианты усиления могут быть двух типов: санкции, которые нацелены на определенные сектора на образец финансовой сферы, энергетики, обороны, технологии двойного использования и киберсектора; а также дополнительные санкции против приближенных к Путину,

– сказал Фрид на слушаниях 6 сентября.

Фрид подчеркнул, что видит возможность усиления санкций в финансовой сфере и киберсекторе.

По его словам, новые санкции в сфере энергетики должны коснуться только новых проектов по нефтедобыче. Чтобы не вызвать рост цен на нефть, уже существующую нефтедобычу ограничивать не стоит.

Ранее Тереза Мэй заявила, что Великобритания будет работать над расширением действующих санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации.