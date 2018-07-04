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Санкции против России за аннексию Крыма не были эффективными:экс-посол США в РФ объяснил причины

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Антироссийские санкции не были эффективными, потому что не изменили поведение Путина
Антироссийские санкции не были эффективными, потому что не изменили поведение Путина / Фото из открытых источников

Санкции Запада, которые были введены против России после незаконной оккупации Крыма, вероятно, не были эффективными, поскольку не изменили агрессивное поведение Владимира Путина.

Об этом рассказал бывший посол России в США Майкл Макфол в интервью Newsweek.

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Вместе с тем, он отметил, что и США, и Европа правильно сделали, что ввели ограничения против Кремля.

"На аннексию надо было ответить. Можно было ввести более глубокие санкции? Возможно, но вряд ли это что-то бы изменило. Иногда нужно делать правильные вещи, не оглядываясь на последствия. А последствия: санкции сбили 0,5% российского ВВП", – сказал дипломат.

По его словам, если бы Запад не ввел санкции, Путин мог бы зайти дальше и захватить еще больше территорий Украины.

Поэтому, вероятно, они остановили его. Мы знаем из других исторических примеров, что эффективность санкций оценивается десятилетиями, а не месяцами или годами. Россия – большая страна, которая не зависит от международной системы. Поэтому может понадобиться больше времени, чтобы увидеть влияние. Но должны быть негативные последствия за негативные поступки. Должно быть наказание,
– подчеркнул Макфол.

Бывший посол США считает, что российский президент всегда делал ставку на то, что Запад скорее устанет от Украины, чем Москва от давления санкций. Поэтому, со временем западные лидеры снова предложат РФ вернуться к бизнесу.

"Думаю, история показала, что Путин был прав. Радикальные правительства в Венгрии и Италии, а также все, кто поехал на экономический форум в Санкт-Петербург, сказали: "Давайте двигаться дальше". И Путину не нужно оказывать большее давление на трансатлантический союз, потому что Дональд Трамп уже это делает", – заметил Макфол.

Напомним, 29 июня в Брюсселе на саммите ЕС лидеры стран согласовали продление экономических санкций против России в связи с отсутствием прогресса в решении конфликта в Украине. Штрафные меры продлили еще на 6 месяцев.

 

Теги: Новости Украины Новости США Новости России Новости политики Украина – Россия Санкции Владимир Путин Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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