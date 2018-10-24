Санкции РФ против Украины: почему сами россияне оказались больше под ударом, чем украинцы

Россия готовит "черный список" для Украины. Кремль грозит ввести санкции против украинских граждан и компаний. Создать соответствующий список поручил Владимир Путин.

"Россия впервые в своей истории вводит антиукраинские санкции. Порошенко достал, что уж там", – так российские телеканалы со страстью "обсасывали" решение Владимира Путина ввести экономические санкции в Украину.

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Кто попадет в этот серьезный список, пока неизвестно. Российский премьер Дмитрий Медведев лишь анонсировал, что речь идет о сотне украинских компаний и бизнесменов. По словам Медведева, Федерация хочет запретить отдельные украинские товары. В частности, пересмотрят уровень таможенных пошлин, приостановят финансовые операции компаний, которые расположены на территории России. После этого, убеждает "братский народ", украинцам точно конец.

"Агрессор – главный экономический партнер Украины. Товарооборот за полгода вырос еще на 30%", – говорится в сюжете одного из пропагандистских каналов.

На самом деле, крупнейшим торговым партнером Украины остается Европейский Союз, куда украинцы вывозят почти 19% произведенных товаров. Доля России на сегодня составляет лишь 8% от общего объема экспорта. Товарооборот между государствами действительно увеличился за последний год. Но это Россия пытается вернуться на украинский рынок. Украинские компании, наоборот, ежегодно продают Федерации меньше товаров. В этом году по сравнению с 2017-м, сократили поставки на миллиард долларов.

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То есть российские санкции – это скорее психологический террор, чем реальные экономические угрозы. Тем более, что такие "сенсационные новости" украинская экономика уже переживала, просто у российских журналистов память короткая. В 14-м году, например, российские власти запретили украинские овощи, фрукты и злаки.

Есть определенные бизнесмены, которые имеют какие-то доходы или активы в России, но мы о таких бизнесменах, которые тем более имеют яркую антироссийскую риторику, мы о них не знаем. И нам бы тоже было интересно о них узнать,

– прокомментировал руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Петр Порошенко, по мнению экспертов, в список не попадет, если речь идет именно о так называемых зеркальныех санкциях, ведь до самого Путина ни Украина, ни Запад санкции не вводили. А Игорь Коломойский является акционером компаний, что в частности владеют российскими нефтегазовыми месторождениями. Однако, его активы с начала войны под арестом. У остальных же олигархов или риторика пророссийская, или бизнес на территории Федерации убыточный.

Ринат Ахметов имеет в России шахту на грани банкротства, поэтому был бы рад от нее избавиться. Виктор Пинчук и Вадим Новинский тоже высоколиквидных активов в стране-агрессоре уже давно не держат. У Дмитрия Фирташа – пресловутый "Крымский титан", который отравляет воздух на полуострове.

Пройдясь по всему списку наших бизнесменов, мы видим, что санкции особо и не к кому применять. Возможно, санкции могут применяться к некоторым государственным компаниям, например, " Укрзализныце",

– отметил Паращий.

Угадывать мысли Путина – дело интересное, но неблагодарное. Да и, как показывает практика, пока что российские экономические санкции вредили только российскому населению. После таких запретов цены на продукты стабильно растут.