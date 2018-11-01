Санкции России не повлияют на экономическую стабильность Украины, – НБУ

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова считает, что введение Россией санкций против 322 граждан и 68 компаний из Украины не окажет влияния на макроэкономическую стабильность страны.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Большинство санкций применено против физических лиц, то есть санкции касаются блокирования безналичных денежных средств, активов, ценных бумаг, всего, что размещено на счетах российских банков в России", – напомнила Рожкова.

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Мне хочется верить, что, учитывая то, что список состоит из депутатов, госчиновников, они в России свои деньги не хранят. В любом случае, это их собственные сбережения, и каким образом это повлияет на макрофинансовую стабильность, хочется верить, что никак,

– добавила первый замглавы НБУ.

По ее словам, если говорить о юридических лицах, то среди банков в российском санкционном списке там есть только один "Кредит Днепр".

"И я хочу верить, что он не имеет никаких операций с Россией", – отметила Рожкова.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры (санкции) относительно 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента Украины, глав органов исполнительной власти, компаний крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.