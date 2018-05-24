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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Санкции СНБО против российских СМИ: о чем идет речь и почему это важно

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / Пресс-служба

Президент Петр Порошенко ввел в действие обновленные санкции СНБО против российских олигархов и компаний, часть из которых – российские издания и поставщики информационных продуктов. Для чего – выяснили журналисты 24 канала.

Какие санкции ввела СНБО?

Санкции введены в отношении юридических и физических лиц, которые так или иначе связаны с российской агрессией против Украины. Их накладывают на три года или бессрочно.

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Почему их ввели?

Потому что в стране идет война. В том числе – информационная. А в санкционные списки попадают те, кто причастен к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.

Почему это важно?

Потому что, несмотря на все это, украинцы продолжают использовать различные российские сервисы и получать информацию из медиа, которые принадлежат России. Это может представлять угрозу для безопасности личных данных наших граждан. После того, как санкции заработают, украинцы больше не смогут пользоваться этими сервисами и иметь доступ к этим СМИ.

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Кроме того, чисто с экономической точки зрения, после введения санкций российские компании лишаются доходов от рекламы в Украине, что должно уменьшить их доходы, а значит и уменьшить платежи в российский бюджет, которые бы, вероятно, шли на финансирование агрессии против Украины.

Насколько расширили санкционный список?

Заметно. Если в прошлогоднем указе Президента значились 1228 физических лиц, то сейчас – уже 1748. При этом количество компаний увеличилось с 468 до 756.

Причем тут СМИ?

Потому что РИА "Новости" – далеко не единственное издание, которое не всегда работает на пользу Украины. И в санкционном списке есть более 20 российских изданий. В частности, речь идет о:

 •  Официальные представительства "Первого канала" и "Первый канал. Всемирная сеть"
 •  Телекомпанию "НТВ" и "НТВ-ПЛЮС"
 • Телеканалы "РТР-Планета", информационный канал "Россия-24", которые входят в структуру федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (и вообще все "ВГТРК")
  • Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "Звезда" (канал "Звезда")
  • Телесеть "ТНТ" и изготовленная ею информационная продукция
  • Автономная некоммерческая организация Информационный центр радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь"
  • Международное информационное агентство "Россия сегодня"
  • Телерадиокомпанию "Петербург"
  • ООО "Акцепт" (телевизионный канал "Рен ТВ")
  • Общественное телевидение России"
  • Общество с ограниченной ответственностью "Наше Радио".


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Какие еще информационные продукты попали под санкции?

Преимущественно – программное обеспечение. Среди прочих, говорится о:

•  Продукции, сайтах и центрах поддержки "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб"
•  Сайтах "Яндекс", "Яндекс.Украина" и все их сервисы
•  Российской электронной платежной системе WebMoney
•  Программном обеспечении, представительствах и сервисных центрах "1С"
•  ABBYY со всеми созданными ими сервисами
•  Продукции и сервисах Мэйл.РУ ГРУПП" и социально-ориентированные ресурсы "Вконтакте"(www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru)
•  Группе компаний "Парус", и созданном ею программном обеспечении для предприятий малого и среднего бизнеса.


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Что для компаний означают эти санкции?

•  Они не смогут пользоваться и распоряжаться их имуществом, поскольку все активы в Украине будут временно заблокированы.
•  Им ограничат возможность проведения торговых операций.
•  Они не смогут вывести свои капиталы за пределы Украины.
•  Им не будут предоставлять телекоммуникационных услуг и они не смогут пользоваться телекоммуникационными сетями общего пользования.
•  Они не смогут получить от Украины разрешения или лицензии на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.
•  Интернет-провайдерам запрещено предоставлять им услуги, а пользователи сети Интернет не смогут зайти на их сайты.

Словом, это означает, что государство Украина сильно ограничивает им возможности, что потенциально усложнит жизнь российским компаниям и работу.

Что это будет означать для украинцев?

Что они должны перейти на пользование сервисами и программным обеспечением не российского производства. Что их личные данные будут немного более защищенными. Что доступ к ресурсам российских СМИ будет ограниченным, но если аудитория знает, что такое VPN-сервисы и прокси-серверы и анонимайзеры – читатели не потеряют их окончательно. Что перед украинской властью возникнет очередной соблазн что-то ограничить в интернете, поэтому придется внимательнее следить за ее действиями. Что, вероятно, СБУ, которая часто жалуется на невозможность привлечь к ответственности пособников боевиков, станет легче заниматься антитеррористической деятельностью.

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Автор: Евгения Мазур
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Статьи СНБО Санкции СМИ Интернет
Источник: 24 канал
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