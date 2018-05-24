Санкции СНБО против российских СМИ: о чем идет речь и почему это важно

Президент Петр Порошенко ввел в действие обновленные санкции СНБО против российских олигархов и компаний, часть из которых – российские издания и поставщики информационных продуктов. Для чего – выяснили журналисты 24 канала.

Какие санкции ввела СНБО?

Санкции введены в отношении юридических и физических лиц, которые так или иначе связаны с российской агрессией против Украины. Их накладывают на три года или бессрочно.

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Почему их ввели?

Потому что в стране идет война. В том числе – информационная. А в санкционные списки попадают те, кто причастен к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.

Почему это важно?

Потому что, несмотря на все это, украинцы продолжают использовать различные российские сервисы и получать информацию из медиа, которые принадлежат России. Это может представлять угрозу для безопасности личных данных наших граждан. После того, как санкции заработают, украинцы больше не смогут пользоваться этими сервисами и иметь доступ к этим СМИ.

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Кроме того, чисто с экономической точки зрения, после введения санкций российские компании лишаются доходов от рекламы в Украине, что должно уменьшить их доходы, а значит и уменьшить платежи в российский бюджет, которые бы, вероятно, шли на финансирование агрессии против Украины.

Насколько расширили санкционный список?

Заметно. Если в прошлогоднем указе Президента значились 1228 физических лиц, то сейчас – уже 1748. При этом количество компаний увеличилось с 468 до 756.

Причем тут СМИ?

Потому что РИА "Новости" – далеко не единственное издание, которое не всегда работает на пользу Украины. И в санкционном списке есть более 20 российских изданий. В частности, речь идет о:

• Официальные представительства "Первого канала" и "Первый канал. Всемирная сеть"

• Телекомпанию "НТВ" и "НТВ-ПЛЮС"

• Телеканалы "РТР-Планета", информационный канал "Россия-24", которые входят в структуру федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (и вообще все "ВГТРК")

• Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "Звезда" (канал "Звезда")

• Телесеть "ТНТ" и изготовленная ею информационная продукция

• Автономная некоммерческая организация Информационный центр радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь"

• Международное информационное агентство "Россия сегодня"

• Телерадиокомпанию "Петербург"

• ООО "Акцепт" (телевизионный канал "Рен ТВ")

• Общественное телевидение России"

• Общество с ограниченной ответственностью "Наше Радио".



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Какие еще информационные продукты попали под санкции?

Преимущественно – программное обеспечение. Среди прочих, говорится о:

• Продукции, сайтах и центрах поддержки "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб"

• Сайтах "Яндекс", "Яндекс.Украина" и все их сервисы

• Российской электронной платежной системе WebMoney

• Программном обеспечении, представительствах и сервисных центрах "1С"

• ABBYY со всеми созданными ими сервисами

• Продукции и сервисах Мэйл.РУ ГРУПП" и социально-ориентированные ресурсы "Вконтакте"(www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru)

• Группе компаний "Парус", и созданном ею программном обеспечении для предприятий малого и среднего бизнеса.



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Что для компаний означают эти санкции?

• Они не смогут пользоваться и распоряжаться их имуществом, поскольку все активы в Украине будут временно заблокированы.

• Им ограничат возможность проведения торговых операций.

• Они не смогут вывести свои капиталы за пределы Украины.

• Им не будут предоставлять телекоммуникационных услуг и они не смогут пользоваться телекоммуникационными сетями общего пользования.

• Они не смогут получить от Украины разрешения или лицензии на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.

• Интернет-провайдерам запрещено предоставлять им услуги, а пользователи сети Интернет не смогут зайти на их сайты.

Словом, это означает, что государство Украина сильно ограничивает им возможности, что потенциально усложнит жизнь российским компаниям и работу.

Что это будет означать для украинцев?

Что они должны перейти на пользование сервисами и программным обеспечением не российского производства. Что их личные данные будут немного более защищенными. Что доступ к ресурсам российских СМИ будет ограниченным, но если аудитория знает, что такое VPN-сервисы и прокси-серверы и анонимайзеры – читатели не потеряют их окончательно. Что перед украинской властью возникнет очередной соблазн что-то ограничить в интернете, поэтому придется внимательнее следить за ее действиями. Что, вероятно, СБУ, которая часто жалуется на невозможность привлечь к ответственности пособников боевиков, станет легче заниматься антитеррористической деятельностью.

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