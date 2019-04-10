Санкции действуют: в России умирают банки

Напомню несколько моментов. Первый – это то, что по состоянию на 2013 год в РФ работало 897 банков, в то время как начало 2019 их насчитывалось уже 440! То есть, несмотря на масштабную поддержку государства, более 50% финансовых учреждений России постигла незавидная участь.

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Второй момент — согласно данным банковской аналитической группы Fitch Ratings, с 2013 года Центробанк РФ был вынужден профинансировать банковскую систему "сверхдержавы" на более чем $80 миллиардов, или 5,2 триллиона рублей по нынешнему курсу. Если эту сумму сопоставить с нынешним бюджетом РФ, то она соответствует 30% от его объема.