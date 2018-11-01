Санкции Росии против Украины – признаки конца империи

Очевидно, что безграмотность составленного Россией списка санкций не напугает никого.

Дмитрий Литвин прав! В санкционном списке Кремля куча ляпов. Да, правда: перепутали галериста Евгения Карася с лидером С14 Карасем, включили людей, которые не имеют вообще никакого интереса в России, а они и в Украине имущества не имеют, зато показательно забыли тех, кто делает деньги вместе с людьми "около Кремля"

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Все эти ляпы – это признаки грядущего конца "империи". Россия еще может порычать, куснуть больно, даже убить, но с каждым днем ее активности будут напоминать постмодернистский бред.



Немного не попали, и внесли в список не того Карася

Ниже привожу полный текст поста Дмитрия Литвина:

"Перепутать Карасей (националиста и галериста), ошибиться в фамилии стратега президента, включить сына президента – Алексея, но не включить Игоря Кононенко, например, учесть в правительственном решении чисто бандитские "предъявы" по бизнесу и опубликовать это все с мелочным интересом, чтобы перебить медийный эффект от визита Меркель, – ну типично.

Это как забивать кувалдой части ракет при сборке, или выбросить флакон с химическим оружием в ящик с одеждой для бедных и бездомных. "Путинская" Россия как она есть".

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