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      Санкції Росії для України: як нас "каратимуть"

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      Санкції для України від Росії – сміх і гріх
      Санкції для України від Росії – сміх і гріх / 1news.com.ua

      Санкції проти України наказав запровадити Володимир Путін – той самий, який свого часу спочатку запевняв, що санкції взагалі не діють, а потім казав, що антиросійські санкції йдуть його країні лише на користь.

      Тепер щось подібне. Те, "що не діє взагалі", або те, "що йде на користь", – Путін хоче зробити і для України. Щоправда, є у нього певні проблеми – адже немає що запроваджувати, немає чим і як нас економічно карати.

      Читайте також: Санкції поступово охоплюють всіх причетних до окупації, – Клімкін

      Так, він міг би підвищити Україні вартість російського газу – чим лякав і Кучму, і Ющенка, і Януковича. Однак біда в тому, що ми давно вже взагалі не споживаємо російській газ.

      Так, Путін міг би обмежити або взагалі заборонити продаж на території Росії певних іноземних товарів – як от забороняв Тбілісі продаж мінеральної води "Боржомі" чи грузинських вин. Утім, біда в тому, що ми давно вже не постачаємо в Росію ані "Моршинську", ані шоколадні цукерки президентської корпорації "Рошен".

      Путін міг би заборонити продаж Україні російських електромобілів Тесла чи сучасних російських IPhone... Це був би потужний удар. Але біда в тому, що немає в Росії ані власних Тесл, ані IPhone – а купувати їхні "Жигулі" чи примітивні Yota-фони ми й самі б не стали.

      Тож, схоже, єдине, чим може економічно покарати Путін українців – це підвищити мита на постачання в Україну російських матрьошок, балалайок та лаптів із берести. І я навіть не знаю, як ми без усього цього будемо жити.

      Утім, напарник Путіна – Дмитро Медведєв, сьогодні грізно насупив брови й сказав, що під санкції потраплять активи українців в Росії – мовляв, їх заблокують.

      Ну, тут перше, що згадується з активів українців в Росії, – Липецька фабрика "Рошен", яка вже багато місяців порожня, й будинок Януковича в Ростові-на-Дону – як на мене, хай блокують собі на здоров'я, мені на те байдуже.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Владимир Путин Санкции Публикации Дмитрий Медведев
      Источник: 24 Канал
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