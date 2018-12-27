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      Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив

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      Санкції Росії проти України
      Санкції Росії проти України / politeka.net

      Напередодні російський прем'єр Дмитро Медвєдєв презентував другу частину кремлівських антиукраїнських санкцій.

      Те що санкції кремлівські – сумнівів жодних, а от щодо їхньої спрямованості виникають питання. Адже, у переліку присутній ярий прихильник московського патріархату Вадим Новинський, його ще Петро Порошенко "сукою православною" називав. 

      Є у списку й регіонал Олександр Вілкул, що регулярно обіймався з путінським байкером Хірургом-Залдостановим, який "наваросія-держісь-расія-с-табой". Не обділили увагою й Михайла Добкіна, якому закидали сепаратизм і позбавляли депутатської недоторканності. Тобто Росія запровадила санкції проти вітчизняних нардепів, які голосували за виключення із опоблоку прихильників Віктора Медведчука. Напевно, таким чином Кремль зажадав їх покарати, але вийшло досить по-дурному.

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      Попри те, що Новінського, Вілкула та Добкіна оголошено так би мовити ворогами Росії, це зовсім не означає, що вони автоматично стали друзями України. Адже не виключено, що російські санкції  – лише "димова завіса", за якою Кремль хоче сховати агентів під прикриттям.

      Натепер у кремлівському списку мало не 600 прізвищ та 75 вітчизняних компаній, які, за версією Москви, мають відверто недружнє до Росії ставленні. А головною втратою для тих, хто потрапив під санкції, є неможливість ведення бізнесу в Російській Федерації – банківські рахунки цих українців заморожені, вони не можуть вивести свої капітали за межі Росії.

      Для справжніх українських патріотів, яких у санкційному списку звісно більшість, таке покарання є смішним. Але для тих бізнесменів, які однією дупою намагаються всидіти на двох стільцях, російські санкції можуть бути серйозним важелем впливу. Кремль намагається усіх своїх прихильників в Україні зігнати під крило кума Путіна – Віктора Медведчука.

      Загалом, для нас з вами ті санкції виглядають відверто недолугими. Хоча якби не було там зрадників та запроданців – санкційний список виглядав бі, як перелік видатних українців, успішних захисників України від російського агресора.

      Треба постійно пам'ятати, що будь які кроки, заяви чи дії щодо України Кремль використовує як інструмент у ведені гібридної війни. Тому все, що робить Кремль, нам треба вважати по-перше – ворожим, а по-друге – оскільки війна гібридна, пам'ятаймо, що всі ті дії, заяви чи кроки Кремля містять подвійне, а може й потрійне дно.

      Єдиний позитив, який бачу від тих кремлівських санкцій, – це ще один крок назад, наші країни віддаляються одна від одної. Думаю, чим далі ми відходимо від "русскава міра", тим кращими й цивілізованішими ми стаємо.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Санкции России против Украины Александр Вилкул Михаил Добкин
      Источник: 24 Канал
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