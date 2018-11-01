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      Артем Овдиенко

      Російські санкції проти України – не більше, ніж політичний фарс

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      Санкції Росії проти України – не більше, ніж політичний фарс
      Санкції Росії проти України – не більше, ніж політичний фарс / Gdb.rferl.org

      Москва запровадила персональні санкції проти українців. Тамтешній напарник кремлівського "карлика" Дмитро Медведєв підписав 1 листопада перелік, в якому 322 прізвища й 68 підприємств.

      Вітчизняні політики, які потрапили в список санкцій, навипередки хизувалися цим у своїх соцмережах – мовляв, ось воно – визнання їхніх досягнень у боротьбі з Росією. Насправді список є досить дивним, і є певні побоювання, що серед справжніх патріотів України Москва туди додала й своїх так званих "консерв", яких хоче таким чином наперед реабілітувати. 

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      Утім, ще більше запитань викликають ті прізвища й компанії, які у той санкційний перелік чомусь не потрапили. Але спочатку розглянемо, що за обмеження чекають на наших співгромадян, яких записали туди Путін з Мєдвєдєвим. Отже, санкційним українцям заморожують усі активи й рахунки на території Росії, аналогічно й з підприємствами, що належать тим українцям – їм заборонено від сьогодні виводити за кордон зароблені в Росії гроші.

      Відтак, не зможе тепер це зробити, зокрема, і дитяча письменниця Лариса Ніцой, яка є в цьому переліку. І байдуже, що жодним бізнесом вона в Росії не володіє, її все одно запроторили до санкційного списку. Утім, чомусь немає там ані Ріната Ахметова, ані Ігоря Коломойського, ані Дмитра Фірташа, ані Вадима Новинського – тобто немає найбагатших українців, в яких, якщо пошукати, напевно можна знайти що "віджимати" з власності у Росії, анексованому Криму чи окупованому Донбасі.

      Щодо Новинського – його відсутність в кремлівському списку була цілком очікуваною. А от що з рештою українських олігархів, чому їх там немає? Немає, до речі, в санкційному переліку й Петра Порошенка, в якого з власності в Росії – Липецька кондитерська фабрика. І Кремль вустами свого речника пояснив відсутність там Порошенка тим, що проти перших осіб держав персональні санкції зазвичай не запроваджують.

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      Може, й так, адже дійсно немає жодних персональних санкцій і проти Путіна – ані американських, ані європейських. Схоже, так роблять не тільки з поваги до посади, а й для того, аби не обмежувати очільників держав у можливості їздити світом по конференціях і самітах. Це необхідно, аби міжнародна спільнота мала шанс "вправити мізки" потенційному диктатору ще до того, як він остаточно зійде з розуму у самоізоляції. 

      Отже, відсутність Петра Порошенка в кремлівському санкційному списку була пояснена, але скажіть, чому немає в тому списку президентської корпорації "Рошен"? Відповідь на це питання наразі відсутня.

      Відтак той санкційний список можна умовно розділити на чотири категорії:

      • Перша – справжні патріоти України, які ненавидять країну-агресора й усіляко їй протидіяють, за що проти них і запровадили ті санкції.
      • Друга – власники тих бізнесів, які Росія в них хоче "віджати", тут усе зрозуміло й якихось додаткових питань немає.
      • Третя категорія – головна. Це кремлівські "консерви" та агенти впливу, тепер вони використовуватимуть факт потрапляння в той список як доказ своєї патріотичності. Й існує дуже велика ймовірність, що саме заради цих "консерв" Кремль той санкційний список і запроваджував – щоби його агенти мали чим відповідати на закиди у проросійських вподобаннях.
      • Ну, й четверта категорія – випадкові персони, яких туди записали для кількості і для того, щоб замаскувати серед них кремлівських агентів.

      І от хто є хто в тому списку та до якої саме категорії належить – відповідь на це питання залежить від ваших особистих уподобань. Утім, коли будете аналізувати той санкційний список, пам'ятайте – Росія веде проти нас гібридну війну, одним з виграшних елементів якої є посіяти серед українців зневіру у власні сили й власних лідерів.

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      Проти кого Росія запровадила санкції: дивіться відео

       

       

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Новости России Санкции России против Украины Владимир Путин Публикации Дмитрий Медведев
      Источник: 24 Канал
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