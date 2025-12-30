Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Как Санта пересек украинскую границу?
Вечером вторника, 30 декабря, Госпогранслужба сообщила, что Санта-Клаус уже в Украине.
Официально! ГПСУ сообщает: Санта пересек границу и, кроме подарков, привез "гарантии безопасности",
– написали пограничники.
Санта уже в Украине: смотрите видео ГПСУ
В ГПСУ опубликовали видео, на котором пограничники фиксируют момент пересечения границы Санты на грузовике. Среди большого количества подарочных пакетов в Украину провезли также "гарантии безопасности", подобные дальнобойным западным ракетам.
Где живет Санта-Клаус?
К слову, официальная резиденция Санты расположена в Лапландии, что в Финляндии. Именно там, неподалеку от городка Рованиеми, можно найти знаменитое Santa Claus Village, куда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов.
Там же расположена и почтовая станция Санты, куда ежегодно приходят тысячи писем из разных уголков мира. Туристы могут прислать собственные открытки, получив особый штамп Арктического круга.