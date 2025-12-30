Санта официально пересек границу Украины и привез "гарантии безопасности", – ГПСУ

Пограничники зафиксировали, как Санта-Клаус пересекает границу Украины на грузовике. Кроме подарков, он привез гарантии безопасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Как Санта пересек украинскую границу?

Вечером вторника, 30 декабря, Госпогранслужба сообщила, что Санта-Клаус уже в Украине.

Официально! ГПСУ сообщает: Санта пересек границу и, кроме подарков, привез "гарантии безопасности",

– написали пограничники.

Санта уже в Украине: смотрите видео ГПСУ

В ГПСУ опубликовали видео, на котором пограничники фиксируют момент пересечения границы Санты на грузовике. Среди большого количества подарочных пакетов в Украину провезли также "гарантии безопасности", подобные дальнобойным западным ракетам.

