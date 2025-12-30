Укр Рус
24 Канал Новости Украины Санта официально пересек границу Украины и привез "гарантии безопасности", – ГПСУ
30 декабря, 21:44
2

Санта официально пересек границу Украины и привез "гарантии безопасности", – ГПСУ

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Санта-Клаус пересек границу Украины на грузовике, привезши подарки и "гарантии безопасности".
  • Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео этого момента, отметив, что гарантии безопасности похожи на дальнобойные западные ракеты.

Пограничники зафиксировали, как Санта-Клаус пересекает границу Украины на грузовике. Кроме подарков, он привез гарантии безопасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Смотрите также Новый 2026 год: главные цвета, животное года и в чем встречать

Как Санта пересек украинскую границу?

Вечером вторника, 30 декабря, Госпогранслужба сообщила, что Санта-Клаус уже в Украине.

Официально! ГПСУ сообщает: Санта пересек границу и, кроме подарков, привез "гарантии безопасности",
– написали пограничники.

Санта уже в Украине: смотрите видео ГПСУ

 

В ГПСУ опубликовали видео, на котором пограничники фиксируют момент пересечения границы Санты на грузовике. Среди большого количества подарочных пакетов в Украину провезли также "гарантии безопасности", подобные дальнобойным западным ракетам.

Где живет Санта-Клаус?

  • К слову, официальная резиденция Санты расположена в Лапландии, что в Финляндии. Именно там, неподалеку от городка Рованиеми, можно найти знаменитое Santa Claus Village, куда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов.

  • Там же расположена и почтовая станция Санты, куда ежегодно приходят тысячи писем из разных уголков мира. Туристы могут прислать собственные открытки, получив особый штамп Арктического круга.