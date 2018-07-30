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"Санта-Барбара": 2 137 серий, юный Ди Каприо, сломанная кровать во время имитации секса

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А кто ваш любимый персонаж?
А кто ваш любимый персонаж? / 24 Канал

"Санта-Барбара", без преувеличения, настоящая киноэпопея. Этот сериал шел в эфире с 30 июля 1984 года по 2 января 1992 года! 9 лет зрители жили жизнью любимых героев. Поэтому ко дню выхода в эфир первой серии редакция 24 канала собрала для вас интересные факты о сериале.

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Сколько серий в "Санта-Барбаре"

Кажется, что "Игра престолов" очень длинный сериал? Ну что ж, "Санта-Барбара" перегнала современную звезду сериалов. 9 сезонов и 2 137 серий увидели зрители! Не поверите, но это далеко не предел. Среди самых длинных телевизионных мыльных опер "Санта-Барбара" на 10-м месте. А вот первое место за сериалом "Путеводный свет": 18 262 серий!

Вы представляете, с какой скоростью должны работать сценаристы? Мы знаем ответ: по 100 страниц текста за день! Сценаристами сериала были Бриджит и Джером Добсоны. Это семейная пара, которая ради работы над киноэпопеей забросила свой бизнес. На сценариях к сериалу они заработали 30 миллионов долларов.

Санта-Барбара
Сценаристы сериала

К слову, 43 минуты экранного времени снимали один день.

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Сколько людей работало над сериалом

За 9 лет производства сериала множество раз менялся состав людей, которые трудились над "мылом". Причем менялись не только сценаристы, продюсеры и другие люди за кадром, но и сами актеры.

К примеру, главу клана Сиси Кэпвелла сыграли аж 6 разных актеров! А первого актера, который исполнял эту роль, Ллойда Бочнера, зрители увидели только в рекламе.

Также сменилось три Мейсона, два Тэда, четыре Келли, две Джины и несколько Сантан.

В общем в "Санта-Барбаре" сыграли 142 актера, были задействованы 5 сценаристов и 5 режиссеров. А вот одевали и гримировали их 150 профессионалов.

Санта Барбара
А кто ваш любимый персонаж?

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Снимались в "мыльной опере" не только актеры, но и руководство телеканала NBC. Так бога (если вы вдруг забыли сюжет: один из киногероев, Мейсон, впал в кому и мысленно попал в рай) сыграл программный руководитель дневного эфира NBC Брайан Фрост.

Какие звезды снимались в "Санта-Барбаре"

Конечно же, для фанатов "Санта-Барбары" все актеры из сериала звезды мирового масштаба. Но среди актерского состава есть и те, кто добился настоящего успеха в серьезном кино!

Так, 16-летний Леонардо Ди Каприо исполнил роль Мейсона Кэпвелла. А для Робин Райт сериал был дебютом в кино. Она сыграла роль сестры Мейсона. А позже актриса снималась в фильмах: "Игрушки", "Форрест Гамп" и сериале "Карточный дом".

Санта Барбара Ді Капріо
Юный Ди Каприо снялся в "мыльной опере"

Харли Джейн Козак сыграла роль бывшей монахини Мэри. После сериала девушка снялась в десятках фильмов. Ее партнерами по сцене были Брэд Питт, Стив Мартин и другие.

Нэнси Ли Гран, которая сыграла роль Джулии, продержалась в сериале до конца! Впоследствии она снялась в мыльной опере "Главный госпиталь", а позже стала ведущей SOAPnet.

Темпераментные актеры

Герои мыльной эпопеи известны своим темпераментным нравом. Так вот, похоже, актеры переняли у них эту черту.

Один из исполнителей роли главы клана Сиси Джед Аллен во время сцены секса настолько старался передать страсть, что просто сломал кровать.

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А исполнитель роли Круза Кастильо Эй Мартинез в сцене ссоры с персонажем Джастина Диаса Кейтом сбросил оппонента в бассейн. По сценарию они должны были просто ссориться. Но кадр получился настолько впечатляющим, что его оставили.

Где снимали "Санта-Барбару"

Сериал "Санта-Барбара" не снимали в настоящей Санта-Барбаре! Съемки проходили за 140 километров. А общая площадь съемочной площадки составляла – 1 800 метров квадратных.

Санта Барбара
"Санта-Барбару" снимали не в Санта-Барбаре

"Санта-Барбара" и деньги

30 000 000 долларов – заработали сценаристы
400 000 долларов – стоила каждая серия мыльной оперы
2 000 долларов – крупнейший гонорар за один день работы

"Санта-Барбару" с теплой в сердце вспоминают миллионы поклонников во всем мире. Ведь она была показана в 50 странах мира. Кстати, в США сериал не был очень популярным. Мыльную оперу оценили более чем 20 "Дневными премиями Эмми" в различных номинациях.

Автор: Настя Сукач
Теги: Публикации LifeStyle Кино Статьи
Источник: 24 Канал
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