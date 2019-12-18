САП хочет лишить европейского инвестора CTP права собственности

18 декабря в 11:30 Хозяйственный суд начнет рассматривать обращение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о лишении европейского инвестора CTP права собственности. Именно из-за продажи во Львове земли этой компании САП ранее объявляла подозрение мэру Львова Андрею Садовому.

По словам Садового, если хозяйственный суд примет негативное для СТР приговор, надежда на индустриальный партк во Львове будет уничтожена.

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Говорится о:

3 тысячи рабочих мест; 147 миллионов налога в бюджет Львова и Украины ежегодно.

Заметим, что СТР является крупнейшим инвестором в Центральной и Восточной Европе. Эта компания построила 96 индустриальных парков в мире.

Все это Специализированная антикоррупционная прокуратура хочет поставить под сомнение, а вместе с этим еще больше снизить инвестиционный климат Украины. Борьба продолжается! Львов и правда победят!

– подчеркнул Садовый.

Что известно о предыдущем деле с участием СТР

В 2015 году Львов на открытом конкурсе продал СТР за 54 миллиона гривен землю в городе. Компания планирует построить под Львовом индустриальный парк (где будут работать различные производства) на 3 тысячи рабочих мест со средней зарплатой в 10 тысяч гривен.

21 ноября по этому делу САП объявило Садовом подозрение. А 27 числа Высший антикоррупционный суд избрал мэру Львова меру пресечения в виде залога в размере 1 миллиона 56 тысяч 550 гривен. Прокуроры же требовали 50 миллионов залога. По их мнению, город продал инвестору землю по заниженной цене, а рыночная цена участка составляет якобы 140 миллионов гривен.

Впоследствии Садовый подал на это решение апелляцию. Ночью на 5 декабря апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила предыдущее решение по залогу. Правда, применила к Садовому меру пресечения в виде личного обязательства.

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