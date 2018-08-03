САП направила в суд обвинительный акт в отношении судьи-взяточницы Власенковой

Судью-взяточницу Окружного административного суда Киева Елену Власенкову вскоре будут судить. Специализированная антикоррупционная прокуратура уже направила обвинительный акт. Следствие установило, что Елена Власенкова хотела получить от участника судебного процесса 10 000 долларов за принятое решение в его пользу.

Об этом сообщила пресс-служба САП на странице в Facebook.

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"1 августа прокурорами САП утверждено и направлено в Голосеевский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении судьи Окружного админсуда Киева", – заявили в прокуратуре.

В мае 2018 года правоохранители разоблачили недобросовестную судью во время получения первой части суммы – 2 000 долларов. Теперь прокуроры будут доказывать ее вину в суде.



Судья Елена Власенкова