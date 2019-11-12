САП сообщила о подозрении по делу VAB банка 8 людям

Детективы Специализированной антикоррупционной прокуратуры подозревают 8 человек в завладении 1,2 миллиарда гривен кредита банка.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает в завладении 1,2 миллиарда гривен восьмерых людей. Вероятно, они присвоили деньги стабилизационного кредита, который Нацбанк предоставил VAB банку на рефинансирование, сообщили на сайте САП.

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Среди лиц, которым объявили подозрение:

бывший первый заместитель главы НБУ (сейчас глава правления Райффайзен Банка Александр Писарук);

экс-директор генерального департамента банковского надзора;

бывший исполняющий обязанности начальника управления Нацбанка в Киеве и Киевской области;

экс-глава наблюдательного совета VAB банка;

заместитель главы правления VAB банка;

трое должностных лиц частных компаний, которые связаны с бенефициарными владельцами VAB банка.

В ближайшее время САП планирует подать ходатайство в Высший антикоррупционного суд для определения способа наказания виновных. Среди вариантов – арест или внесение залога на сумму от 2,5 до 30 миллионов гривен.

Ранее детективы НАБУ задержали главу правления Райффайзен Банка Писарука и сообщили о задержании 7 человек, связанных с вероятным завладением рефинансирования Нацбанка. Никаких фамилий тогда не называли.

Что известно о деле VAB банка?

По данным следствия, в октябре 2014 года VAB банк обратился к НБУ с просьбой предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

Нацбанк согласился, несмотря на то, что банк не предоставил все необходимые документы.

В прокуратуре считают, что стоимость недвижимости, которую VAB банк дал Нацбанку как залог, была завышена почти в 25 раз.

Через месяц банк признали неплатежеспособным, а впоследствии – ликвидировали.

Что такое стабилизационный кредит? Кредит, который НБУ предоставляет платежеспособному банку для поддержания его ликвидности сроком до 2 лет под программу финансового оздоровления банка. Нацбанк имеет право продлевать срок пользования таким кредитом до 5 лет.