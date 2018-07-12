САП выбрала сторону: у Холодницкого закрывают дело против сына Авакова и Чеботаря

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывает уголовное производство в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря – фигурантов так называемого "дела рюкзаков".

Об этом сообщили программе "Схемы" (совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый") в Национальном антикоррупционном бюро.

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"Согласно рапорту детектива, вчера вечером ему позвонил прокурор САП Василий Кричун и сообщил, что он вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении Александра Авакова и Сергея Чеботаря", – сообщили в Бюро.

Относительно того, кто в конечном итоге понесет ответственность в данном уголовном производстве, то, по данным НАБУ, третий подозреваемый, представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин, "по словам прокурора, признал вину в мошенничестве и подделке документов".

В Антикоррупционном бюро считают это решение непонятным и непоследовательным.

В апреле этого года детективы НАБУ вместе с прокурорами САП одобрили решение о том, что все доказательства добыты, и открыли материалы стороне защиты для ознакомления. После этого, по требованию прокуроров, детективами был подготовлен объемный реестр и обвинительный акт в отношении всех трех подозреваемых, которые нужны только в случае направления производства в суд,

– рассказали в НАБУ.

Сейчас НАБУ пытается получить копии постановлений о закрытии уголовного производства в отношении Александра Авакова и Сергея Чеботаря.

Можем лишь констатировать, что за день до этого, 10 июля, в ЕРДР появилась отметка прокурора САП о возобновлении досудебного расследования по делу рюкзаков на стадии ознакомления. И уже на следующий день прокурор сообщил о закрытии дел в отношении двух ключевых подозреваемых. Со своей стороны детективы 12 июня подали в суд ходатайство об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления с материалами дела. Прокурор САП данное ходатайство тогда не поддержал, следовательно детективы подали его самостоятельно. Пока это ходатайство не рассмотрено,

– сообщили в Бюро.

"Радио Свобода" обратилось за комментарием к Специализированной антикоррупционной прокуратуре, редакция ожидает ответ.

Напомним, 31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали сына министра внутренних дел Александра Авакова, бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря и руководителя ИТ-компании Владимира Литвина. Их подозревают в растрате средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Впоследствии суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство. Такую же меру пресечения избрали еще одному фигуранту дела экс-заместителю главы МВД Сергею Чеботарю.