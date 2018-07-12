19:16
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

САП выбрала сторону: у Холодницкого закрывают дело против сына Авакова и Чеботаря

247 Читати новину українською
Против сына Авакова и Чеботаря закрывают дело
Против сына Авакова и Чеботаря закрывают дело / radiosvoboda.org/

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывает уголовное производство в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря – фигурантов так называемого "дела рюкзаков".

Об этом сообщили программе "Схемы" (совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый") в Национальном антикоррупционном бюро.

Читайте также: За сколько законов, которые соответствуют предвыборной программе, не проголосовал БПП: инфографика

"Согласно рапорту детектива, вчера вечером ему позвонил прокурор САП Василий Кричун и сообщил, что он вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении Александра Авакова и Сергея Чеботаря", – сообщили в Бюро.

Относительно того, кто в конечном итоге понесет ответственность в данном уголовном производстве, то, по данным НАБУ, третий подозреваемый, представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин, "по словам прокурора, признал вину в мошенничестве и подделке документов".

В Антикоррупционном бюро считают это решение непонятным и непоследовательным.

В апреле этого года детективы НАБУ вместе с прокурорами САП одобрили решение о том, что все доказательства добыты, и открыли материалы стороне защиты для ознакомления. После этого, по требованию прокуроров, детективами был подготовлен объемный реестр и обвинительный акт в отношении всех трех подозреваемых, которые нужны только в случае направления производства в суд,
– рассказали в НАБУ.

Сейчас НАБУ пытается получить копии постановлений о закрытии уголовного производства в отношении Александра Авакова и Сергея Чеботаря.

Можем лишь констатировать, что за день до этого, 10 июля, в ЕРДР появилась отметка прокурора САП о возобновлении досудебного расследования по делу рюкзаков на стадии ознакомления. И уже на следующий день прокурор сообщил о закрытии дел в отношении двух ключевых подозреваемых. Со своей стороны детективы 12 июня подали в суд ходатайство об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления с материалами дела. Прокурор САП данное ходатайство тогда не поддержал, следовательно детективы подали его самостоятельно. Пока это ходатайство не рассмотрено,
– сообщили в Бюро.

"Радио Свобода" обратилось за комментарием к Специализированной антикоррупционной прокуратуре, редакция ожидает ответ.

Напомним, 31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали сына министра внутренних дел Александра Авакова, бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря и руководителя ИТ-компании Владимира Литвина. Их подозревают в растрате средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Впоследствии суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство. Такую же меру пресечения избрали еще одному фигуранту дела экс-заместителю главы МВД Сергею Чеботарю.

Теги: Новости политики Новости Украины НАБУ Задержание сына Авакова САП Расследования
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
184
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Холодницкий подколол неистового Ляшко относительно выигрыша в лотерею и дома в Козине
 4 апреля , 13:45
Посол Канады предостерег Украину от последствий создания "Национальных дружин"
 6 февраля , 13:41
Новый взгляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв от Авто24
 21 февраля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук