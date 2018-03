Сара Джессика Паркер открывает собственное книжное издательство

Звезда сериала "Секс и город" актриса Сара Джессика Паркер запускает собственное мини-издательство под крылом большого издательского дома Hogarth.

Первую книгу актриса выпустит уже в июне этого года, говорится в издании Entertainment Weekly.

Читайте также: Джим Керри в своих карикатурах высмеял Трампа за связи с Путиным

Такая идея у актрисы возникла, потому что, по ее словам, у нее большой читательский опыт и она очень любит книги. Стоит добавить, что Паркер будет читать книги издательства Hogarth, готовящиеся к выходу, и те, что ей очень понравятся, будет брать под крыло и всячески рекламировать, привлекая к этому также других знаменитостей.

Первой книгой, которую выпустит актриса уже в июне этого года, станет дебютный роман Фатимы Фарим Мирзы "Место для нас".

Напомним о том, что недавно Саре Джессике Паркер предложили роль в новом фильме "Best Day of My Life". Для съемок в романтической комедии актриса сменила прическу.