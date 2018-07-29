Сара Джессика Паркер показала редкое фото с дочерьми во время отдыха

Звезда сериала "Секс в большом городе", голливудская киноактриса Сара Джессика Паркер вместе с мужем и детьми отправилась в Италию на отдых.

Счастливая мама опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

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На фото улыбающаяся 53-летняя Сара Джессика Паркер позирует с дочерьми, девятилетними близнецами Табите и Мэрион.

"Улыбка говорит обо всем. Спасибо Сицилии, что наши надежды и наибольшие ожидания оправдались. Пока, по крайней мере сейчас", – прокомментировала фотографию актриса.

Сара Джессика Паркер с дочерьми / Instagram

К слову, Сара Джессика Паркер и 56-летний актер Мэттью Бродерик в браке с 1997 года. Девочки Табита и Мэрион были рождены от суррогатной матери. Также пара воспитывает 16-летнего сына Джеймса.